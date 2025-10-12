IND vs WI: ଇଣ୍ଡିଆ-ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚର ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ଲେଇଁ ୧୧ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ, ଦଳକୁ ବଡ଼ ଝଟକା

ଭାରତୀୟ ଟିମରୁ ବାଦ୍ ପଡିଲେ ଏହି ଖେଳାଳି।

By Subhasmita Das
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଦଖଲ ସ୍ଥାପନ କରିସାରିଛି।

ତଥାପି, ମ୍ୟାଚ ର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଜଣେ ଯୁବ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନାହାଁନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଏହି ଖେଳାଳି ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନର ଅଂଶ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ଏବେ, ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ବାଦ୍ ପଡିଲେ ଏହି ଖେଳାଳି:  ଭାରତ-ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଭାରତ ପାଇଁ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ପଡିଆକୁ ଆସିନାହାଁନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ, ଯାହା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କ୍ରିକବଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଫିଲ୍ଡିଂ କରି ନଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭଲ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

କ୍ରିକବଜ୍‌ର ଏକ ଅପଡେଟ୍‌ରେ କୁହାଯାଇଛି, “ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ କ୍ୟାଚ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ଆଜି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ନଥିଲେ। ଆଘାତ ଗୁରୁତର ନୁହେଁ ଏବଂ ସେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ବିସିସିଆଇ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।”

କ୍ୟାଚ୍ ନେବା ବେଳେ ଆହତ: ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ସର୍ଟ ଲେଗ୍‌ରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ହାତରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜନ୍ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱିପ୍ ସଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ବଲ୍ ସିଧା ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ହାତରେ ବାଜିଥିଲା।

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ବଲ୍ ଏତେ ଜୋରରେ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହାକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି, ବଲ୍ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏତେ ଜୋରରେ ବାଜିଥିଲା ​​ଯେ ଫିଜିଓଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥିଲା ​​ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆରୁ ବାହାରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା।

ପୂର୍ବରୁ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସୁଦର୍ଶନ ୧୬୫ ବଲ୍‌ରେ ୮୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେ ଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଇନିଂସ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୧୯୩ ରନ୍ ର ଭାଗୀଦାରୀ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।

