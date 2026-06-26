ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପରେ US-ଇରାନ୍ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଏହି ବଡ଼ ଡିଲ ! ଟ୍ରମ୍ପ କଲେ ଘୋଷଣା, କହିଲେ – ‘ଏବେ ଏକ ନୂଆ ବଜାର…’
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନଜର ତେହେରାନ୍ର କୃଷି ବଜାର ଉପରେ ରହିଛି। ସେ ଏକ ବିବୃତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ ଆମେରିକାର କୃଷି ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବଜାର ପାଲଟିପାରେ।
US-Iran Peace Deal : ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି କରିବା ପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ସହିତ ଆଉ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନଜର ତେହେରାନ୍ର କୃଷି ବଜାର ଉପରେ ରହିଛି। ସେ ଏକ ବିବୃତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ ଆମେରିକାର କୃଷି ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବଜାର ପାଲଟିପାରେ। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି।
ଇରାନ କିଣିବ କି ଆମେରିକାର କୃଷି ଉତ୍ପାଦ?
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ ଏବଂ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ବଜାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଇରାନ୍।’ ଇରାନ୍କୁ ଆମେରିକୀୟ କୃଷି ଉତ୍ପାଦର ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ରେତା ଭାବେ ଦର୍ଶାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ‘ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପଇସା ନେବୁ ଏବଂ ସେମାନେ ତାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବହୁ ପରିମାଣରେ ଗହମ, ସୋୟାବିନ ଏବଂ ମକା କିଣିବେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ହେବ।’
ଜେଡି ଭେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ବୟାନ
ଏହାପୂର୍ବରୁ, ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବୟାନରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଇରାନ୍କୁ ଆମେରିକୀୟ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ କିଣିବା ପାଇଁ ତା’ର ଫ୍ରିଜ୍ (ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା) ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଅବଶ୍ୟ, ଇରାନର ଅଧିକାରୀମାନେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ଏଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେରିକା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗହମ, ମକା ଏବଂ ସୋୟାବିନ୍ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ରହିଆସିଛି। ଆମେରିକାର କୃଷି ରପ୍ତାନିକୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାର ବାଣିଜ୍ୟ, ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ବିଦେଶ ନୀତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ୧୧ ଅରବ (ବିଲିୟନ) ଡଲାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ବୟାନ ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସ୍ରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଡିନର ପାର୍ଟିରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କଂଗ୍ରେସକୁ ପୂର୍ବ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଆମେରିକୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ୧୧ ଅରବ ଡଲାରର ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ରାଶି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପାଣ୍ଠି ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ କାରଣରୁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିର ଭରଣା ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ କରିବ।
ଇରାନ୍ ବିରୋଧରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସପକ୍ଷତା କଲେ
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ୍ ବିରୋଧରେ ନିଜ ପ୍ରଶାସନର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସପକ୍ଷତା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଲୋଚନାରେ ୱାଶିଂଟନର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହୋଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମକୁ ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆମକୁ ଇରାନ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଯଦି ଏପରି କରାଯାଇନଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଥାଆନ୍ତା।”