ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଶୀତରେ ଉଷ୍ମ… ଏହି ପକ୍ଷୀର ବସାରେ ଥାଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ରୁମ୍, କୁହାଯାଏ ବେଷ୍ଟ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ
ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହି ପକ୍ଷୀର ନାଁ କ'ଣ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପକ୍ଷୀ ଜଗତରେ ବାୟା ଏପରି ଏକ ନାମ ଯାହା ମଣିଷର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଦକ୍ଷତାକୁ ମଧ୍ୟ ଫିକା କରିଦିଏ। ଆମେ ଆମର ଘରକୁ ଆରାମଦାୟକ ରଖିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଏବଂ ହିଟର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ, ଏହି ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ କେବଳ କିଛି ଘାସର ନଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ “ସ୍ମାର୍ଟ ଘର” ନିର୍ମାଣ କରେ, ଏକ ବାସସ୍ଥାନ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋତୁରେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଖାପ ଖୁଆଇଥାଏ।
ଏହାର ବୟନ କୌଶଳ ଏବଂ ଗଠନାତ୍ମକ ସଠିକତା ଏତେ ନିଖୁଣ ଯେ ଏହାକୁ ପକ୍ଷୀ ରାଜ୍ୟର “ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥପତି” ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ବସା ଉପରେ ଏକ ନିକଟରୁ ନଜର ପକାଇବା।
ବାୟା ଚଢ଼େଇର ବସା କେବଳ ଏକ ବାସସ୍ଥାନ ନୁହେଁ ବରଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଏକ ଚମତ୍କାର କୃତିତ୍ୱ। ଏହା ଓଦା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଘାସଗୁଡ଼ିକୁ ଜଟିଳ ଭାବରେ ବୁଣି ତିଆରି କରାଯାଇଛି।
ଏହି ପକ୍ଷୀର ଥଣ୍ଟ ଏକ ଛୁଞ୍ଚି ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସୂତାଗୁଡ଼ିକୁ ଏତେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ବୁଣେ ଯେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ବସାକୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରେ ନାହିଁ।
ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଝୁଲନ୍ତା ଗଠନ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ବସାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏହି ବସାଟିର ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ଏୟାର-କଣ୍ଡିସନିଂ ସିଷ୍ଟମ।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଚତୁରତାର ସହିତ, ବାୟା ପକ୍ଷୀ ତା’ର ବସାର ଚାରିପାଖକୁ ଏପରି ଭାବରେ ବୁଣେ ଯେ ନିରନ୍ତର ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ବଜାୟ ରହେ। ଘାସର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତର ଏବଂ ଗଠନ ପାଇଁ ବାହାରେ ଯେତେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଗରମ ହେଉନା କାହିଁକି ବସା ଭିତରର ତାପମାତ୍ରା ଯଥେଷ୍ଟ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ସୁଖଦ ରହିଥାଏ।
ବିପରୀତ ଭାବରେ ଶୀତ ଦିନେ ଏହି ଘାସ ଭିତରେ ଗରମ ରଖିଥାଏ ଯାହା ଫଳରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡାରୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଏକ ଛୋଟ ବସା ମଧ୍ୟରେ ବାୟା ଚଢ଼େଇ ପୃଥକ ରୁମ୍ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଥାଏ।
ଏଥିରେ ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ରୁମ୍ ଅଛି, ଯାହା ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ପଡ଼ିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗଭୀରତାରେ ନିର୍ମିତ।
ଏହା ସହିତ, ଏକ ପୃଥକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି ଏକ ଗ୍ୟାଲେରୀ ସଦୃଶ ଯେଉଁଠାରେ ପୁରୁଷ ପକ୍ଷୀ ବସା ବାନ୍ଧିଥାଏ। ଏକ ଆଧୁନିକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପରି ପୃଥକ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଏହି ଗଠନ ପକ୍ଷୀର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯୋଜନା ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।
ବାୟା ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତି। ବସା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ତଳୁ ଏକ ଲମ୍ବା ଏବଂ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ତିଆରି କରାଯାଏ।
ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଏତେ ପତଳା ଏବଂ ଲମ୍ବା ଯେ ସାପ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀ ସହଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବାୟା ପ୍ରାୟତଃ କଣ୍ଟା ଗଛର ଉଚ୍ଚ ଡାଳରେ କିମ୍ବା ସିଧାସଳଖ ପାଣି ଉପରେ ଝୁଲି ରହୁଥିବା ଗଛରେ ଏହାର ବସା ତିଆରି କରନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭୂମିରୁ କୌଣସି ଶିକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଏହି ବସା ନିର୍ମାଣରେ କେବଳ ଘାସ ନୁହେଁ ବରଂ କାଦୁଅର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି। ବାୟା ପକ୍ଷୀ ବସା ଭିତର ପୃଷ୍ଠରେ ଓଦା କାଦୁଅର ଆବରଣ ଲଗାଏ।
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି କାଦୁଅ ବସାକୁ ଓଜନ ଦେଇଥାଏ, ଏହାକୁ ପ୍ରବଳ ପବନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଦୋହଲିବାରୁ ରୋକିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି କାଦୁଅ ବସା ଭିତରେ ଏକ ସ୍ଥିର ତାପମାତ୍ରା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଯେତେବେଳେ ଘାସ ଓଦା ଥାଏ, ଏହି ପକ୍ଷୀ ସବୁଠାରୁ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତାର କଳାକୃତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ।
ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷ ବୁଣାକାର ପକ୍ଷୀକୁ ଶହ ଶହ ଉଡ଼ାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଘାସ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ମହିଳା ବୁଣାକାର ପକ୍ଷୀ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଭାବରେ ସେହି ପୁରୁଷକୁ ବାଛନ୍ତି ଯାହାର ବସା ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଦୃଢ଼।