ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟରେ ୬ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିବା ଏହି ବୋଲରଙ୍କର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଭୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳାଳି ?

ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ ଟେଷ୍ଟରେ ନିଜର ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଯୁବ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସଲିମଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ (ୱାନଡେ) ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

By Priyanka Das

India Vs Afghanistan ODI Series : ମହମ୍ମଦ ସଲିମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦିନିକିଆ ଦଳ ବନାମ ଭାରତ: ଫ୍ଲାଟ ପିଚ ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମରେ ୬ଟି ୱିକେଟ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିବା ଖେଳାଳି ମହମ୍ମଦ ସଲିମ ଏବେ ୧୩ ଜୁନ୍‌ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥିବା ନଜର ଆସିବେ। କୋଚ ରିଚାର୍ଡ ପାଇବସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସିରିଜ ଧର୍ମଶାଳା, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରେ ଖେଳାଯିବ।

ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ନିଜର ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଯୁବ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସଲିମଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି।

ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ୧୩ ଜୁନ୍‌ରୁ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସଲିମଙ୍କୁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦଳରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଦଳ ପ୍ରବନ୍ଧନ ତାଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଭାରତ ହାତରୁ ଏକ ଇନିଂସ ଏବଂ ୩୦୦ ରନ୍‌ରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ପରାଜୟ ମଧ୍ୟରେ ମହମ୍ମଦ ସଲିମ ଦଳ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆଉଟ, ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ…

ଖରାଦିନେ ଅଣ୍ଡରଆର୍ମ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରୁ ମୁକ୍ତି…

ଯେଉଁ ପିଚ୍‌ରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସହାୟତା ନଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥିଲା, ସେଠାରେ ସଲିମ ନିଜ ବୋଲିଂ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସମଗ୍ର ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଚମତ୍କାର ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଲେନ୍ଥ ସହିତ ବୋଲିଂ କରି 140 ରନ୍ ଦେଇ ୬ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି, କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ପାଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ସାହରେ କୌଣସି ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା। ସଲିମ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଲମ୍ବା ସ୍ପେଲ୍ ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିର ସହ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ।

ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବଲ୍‌ର ଗତି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୪୦ କିଲୋମିଟର ଆଖପାଖରେ ରହିଥିଲା, ଯାହା ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରବନ୍ଧନର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଏବେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏହିଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶା କରାଯାଉଛି।

You might also like More from author
More Stories

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆଉଟ, ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ…

ଖରାଦିନେ ଅଣ୍ଡରଆର୍ମ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରୁ ମୁକ୍ତି…

ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ; ଲାଇନ୍‌ରେ…

୨ରୁ ୩ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ମୌସୁମୀ…

1 of 9,224