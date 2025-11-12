Hindu Mythology: ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରାମାୟଣ-ମହାଭାରତର ଏହି ପାତ୍ର, କାହାକୁ ବରଦାନ ତ କାହାକୁ ଅଭିଶାପରେ ମିଳିଲା ଅମରତ୍ବ

ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରାମାୟଣ-ମହାଭାରତର ଏହି ପାତ୍ର ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତ କାଳରୁ, କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅମର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ, ସେମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ସ୍ୱରୂପ ମିଳିଥିଲା ଅମରତ୍ୱ ।

1-ହନୁମାନ ରାମାୟଣର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅଟଳ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ରାମଙ୍କଠାରୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସୀତା ଖୁସି ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଅମରତ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ରାମ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀରେ ରହିବାକୁ ଏବଂ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ।

2-ମହାଭାରତ ଭଳି ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା ବେଦ ବ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଅମର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ସେ ସତ୍ୟବତୀ ଏବଂ ଋଷି ପରାଶରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ମହାଭାରତ ସହିତ, ସେ ଚାରୋଟି ବେଦ – ଋଗବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ସାମବେଦ ଏବଂ ଅଥର୍ବବେଦ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ବେଦ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ଅମରତ୍ୱର ବର ଦିଆଯାଇଥିଲା । କାରଣ ସେ କଳିଯୁଗରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଠିକ ଆଚରଣ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ।

3-ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏବଂ ମହାଭାରତର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଅଭିଶାପ ଭାବରେ ଅମରତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ କପାଳରୁ ମଣି କାଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଜଗତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କ୍ଷତ ସହିତ ପୃଥିବୀରେ ବିଚରଣ କରିବେ।

4-ଭଗବାନ ପର୍ଶୁରାମଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଜଣେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଖୁସି ହୋଇ ଭଗବାନ ଶିବ ପର୍ଶୁରାମଙ୍କୁ ଅମରତ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ପରଶୁରାମ ୨୧ ଥର ପୃଥିବୀକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବିହୀନ କରି ଦେଇଥିଲେ।

5- ରାମାୟଣର ଏକ ଚରିତ୍ର ବିଭୀଷଣ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଭକ୍ତ। ରାବଣଙ୍କ ଭାଇ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଥିଲେ। ଏହି ଭକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କଠାରୁ ଅମରତ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରାବଣକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ, ଭଗବାନ ରାମ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।

