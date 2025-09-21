ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବେ ୧.୩ ଲକ୍ଷ, ଚାପମୁକ୍ତ ପାଇଁ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ଯେକୌଣସି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟ। ତେଣୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆଜି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ସହର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଠାରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ନିଜର ଏବଂ ନିଜ ଶିଶୁର ଭଲ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ସହଜରେ ଶିଶୁର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିପାରିବେ।
ଏହି ସହରରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ 1.3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରେ
ମିଚିଗାନର ଫ୍ଲିଣ୍ଟରେ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ 1.3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (1,500 ଟଙ୍କା) ଏବଂ ପ୍ରସବ ପରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ 500 ଡଲାର (44,000 ଟଙ୍କା) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ମିଚିଗାନ ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନିଭରସିଟିର ଗବେଷକମାନେ 2024 ମସିହାରେ ମିଚିଗାନର ଫ୍ଲିଣ୍ଟରେ ‘Rx Kids’ ନାମକ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ପରିମାଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ପାଣ୍ଠି ମାତୃ ପ୍ରସବ ପରେ ମାନସିକ ଅବସାଦର ଘଟଣା ହ୍ରାସ କରୁଛି।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ।
ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମିଚିଗାନର ଫ୍ଲିଣ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମିଚିଗାନର ୧୧ଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଆହୁରି ଛଅଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ସହରର ଜଳ ସଙ୍କଟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସୀସା ପ୍ରଦୂଷଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଥିଲା। ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମୋନା ହାନା ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମିଶିଗାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର ଲୁକ୍ ସ୍କେଫରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ‘Rx Kids’ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ।
“ଆମେ ଫ୍ଲିଣ୍ଟରେ ଯାହା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ତାହା କେବଳ ଫ୍ଲିଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନଥିଲା,” ମୋନା ହାନା କହିଛନ୍ତି। “ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ତାହା କେବଳ ମା’ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଏହି କାମ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କରାଯାଉଛି କାରଣ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।”
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଛି
ରିପୋର୍ଟରେ ଜଣେ ପ୍ରି-ସ୍କୁଲ୍ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ମା’ ଆଞ୍ଜେଲା ସିଣ୍ଟେରିଙ୍କ କାହାଣୀ କୁହାଯାଇଛି, ଯିଏ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ, ପରେ ସେ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ ଦାଖଲ କରି ନାମ ଲେଖାଇଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଏକ କାର୍ ସିଟ୍, ଏକ ଖୋଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ କଲା। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଜୋଲିନ୍ ଲଭ୍ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ 14 ସପ୍ତାହର ଛୁଟି ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା, ଯିଏ 2024 ମେ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, “ଏହି ଟଙ୍କା ମୋର ବହୁତ ଚାପ ଦୂର କରିଛି। ମୁଁ ମାତୃତ୍ୱକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛି ଏବଂ ଡାଏପର ଏବଂ ୱାଇପ୍ସ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରୁଛି।”