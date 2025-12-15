Kopi Luwak Coffee: ପଶୁଙ୍କ ଝାଡ଼ାରୁ ତିଆରି ହେଉଛି ଏହି କଫି, ପିଇବା ପାଇଁ ଲମ୍ୱା ଲାଇନ୍, ପ୍ରାଇସ୍ ଜାଣିଲେ ଉଡ଼ିଯିବ ହୋସ୍

ଏହି କଫିର ଗୋଟେ କପ୍ ର ମୂଲ୍ୟ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କଫି ପ୍ରେମୀମାନେ ସବୁବେଳେ ବିରଳ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ବ୍ରୁ ଖୋଜନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା କଫି ପଛର କାହାଣୀ ଜାଣନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା କଫି କେଉଁଟି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା।

କୋପି ଲୁୱାକ୍ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ଛୋଟ, ବିଲେଇ ପରି ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଏସୀୟ ପାମ୍ ସିଭେଟ୍‌ର ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାଇଥିବା କଫି ବିନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ତିଆରି କରାଯାଏ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଲୁୱାକ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ଏହା କେବଳ ସବୁଠାରୁ ପାଚିଲା ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତାର କଫି ଚେରି ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଛିଥାଏ।

ଏହି କଫିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ସିଭେଟ୍ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁଣବତ୍ତା ନିରୀକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ କଞ୍ଚା କିମ୍ବା ନିମ୍ନମାନର ଚେରିକୁ ଏଡ଼ାଇ ରଖେ ଏବଂ କେବଳ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେରିଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇଥାଏ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେବଳ ପ୍ରିମିୟମ୍ ବିନ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଯେତେବେଳେ ଏକ ସିଭେଟ୍ କଫି ଚେରି ଖାଏ, ଫଳର ମାଂସପଞ୍ଚ ହଜମ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବିନ୍ସ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ପ୍ରାଣୀର ପେଟ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଏନଜାଇମଗୁଡ଼ିକ ଏକ କିଣ୍ୱନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏହା ବିନ୍ସରେ ଥିବା କିଛି ପ୍ରୋଟିନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ, ତିକ୍ତତା ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ଏକ ମସୃଣ, ଅଧିକ ସ୍ୱାଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ।

ପାଚନ ପରେ, ବିନ୍ସ ମଳରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କତାର ସହ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ, ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆଯାଏ, ଖରାରେ ଶୁଖାଯାଏ ଏବଂ ତା’ପରେ ଭଜାଯାଏ। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଏବଂ ଖାଇବା ପାଇଁ ନିରାପଦ।

ଏହା ଏତେ ମହଙ୍ଗା ଯେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ। ସିଭେଟ୍ କେବଳ କମ୍ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ବିନ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଏବଂ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧୀର ଏବଂ ଶ୍ରମଜନକ। କାରଣ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯୋଗାଣ ସୀମିତ। ଏହା ଏହାକୁ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗରେ ରଖେ।

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ, ଏହି କଫିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ୬୦,୦୦୦ ରୁ ୭୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବିଦେଶରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାଫେ ଏବଂ ଫାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ, ଗୋଟିଏ କପର ମୂଲ୍ୟ ୩୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ରୁ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ।

