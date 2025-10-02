Urine Symptoms: ପରିସ୍ରାର ରଙ୍ଗ କହିବ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ! ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି…
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ପରିସ୍ରାର ରଙ୍ଗ କ’ଣ ହେବା ଉଚିତ? ସଠିକ୍ ରଙ୍ଗ ଜାଣି ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପରିସ୍ରାର ରଙ୍ଗ ହିଁ କହିବ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଆପଣ ଏହାର ରଙ୍ଗ ଦେଖି ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରାଇପାରିବେ ।
ପରିସ୍ରାର ରଙ୍ଗ କ’ଣ ହେବା ଉଚିତ?
ପରିସ୍ରା ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଶାରୀରିକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ଆମ ଶରୀରରୁ ଅପଚୟ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରେ।
ସାଧାରଣ, ସୁସ୍ଥ ପରିସ୍ରା ଫିକା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ୟୁରୋବିଲିନ୍ ନାମକ ଏକ ପେଗମେଣ୍ଟରୁ ଆସିଥାଏ, ଯାହା ଶରୀର ପୁରୁଣା ଲାଲ ରକ୍ତ କୋଷରୁ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ସମୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ୟୁରୋବିଲିନ୍ ସାନ୍ଦ୍ରତା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ।
ତେବେ ପରିସ୍ରା ଶରୀରରେ ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇପାରେ। ଫେଣଯୁକ୍ତ ପରିସ୍ରା ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କର୍କଟ ରୋଗର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି, ପରିସ୍ରାର ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।
ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ପରିସ୍ରା ଗାଢ଼ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ଯଦି କେହି ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ପରିସ୍ରାର ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ରୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚାଇ ପାରେ ତାହା ଜାଣିବା ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କ‘ଣ କୁହନ୍ତି?
ଫେମସ୍ ଡାଏଟିସିଆନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ସର୍ବଦା ଆମ ପରିସ୍ରାର ରଙ୍ଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ଶରୀର ଭିତରେ କୌଣସି ରୋଗ ବିକଶିତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହାର ସିଧାସଳଖ ସୂଚନା ଦେଇପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ରା ଆମ ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ଵାରା ପରିସ୍ରା ସ୍ଫଟିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଳିତ।
ପରିସ୍ରାର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ରୋଗ
ଲାଲ ରଙ୍ଗ- ଯଦି କାହାର ପରିସ୍ରା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ ପଡୁଛି। ଏହା ସେତେବେଳେ ହୋଇପାରେ ଯେତେବେଳେ କିଡନୀ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ନଳୀରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର ଲକ୍ଷଣ।
ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ – ଯଦିଓ ଏହି ରଙ୍ଗର ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ରୂପ ଅଛି । ଲୋକଙ୍କ ପରିସ୍ରା ସାଧାରଣତଃ ହାଲୁକା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ଗାଢ଼ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚାଇପାରେ। ଏହା ନିର୍ଜଳନ, ଯକୃତ ରୋଗ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତର ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ।
କମଳା, ନୀଳ, କିମ୍ବା ସବୁଜ ପରିସ୍ରା- ଏହା ଟିକେ ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଏହା ହୋଇପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ, ଯଦି କାହାର ପରିସ୍ରା କମଳା, ସବୁଜ କିମ୍ବା ନୀଳ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଖାଦ୍ୟ ହେତୁ ହୋଇଥାଏ। ରଙ୍ଗ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ରା ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇପାରେ। କେତେକ ସମୟରେ, କିଛି ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ରାର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ।
ବାଇଗଣୀ ପରିସ୍ରା – ପରିସ୍ରାର ଏହି ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ବାଇଗଣୀ ପରିସ୍ରା ହେଉଛି ପୋର୍ଫାଇରିଆ ନାମକ ଏକ ଅବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ, ଯାହା ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଜେନେଟିକ୍ ବ୍ୟାଧି।