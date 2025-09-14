କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ଲେଇଁ ୧୧, ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ୨ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍!

ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ପ୍ଲେଇଁ ୧୧।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜି ହେବ ମହା ଲଢ଼େଇ।  ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୮ଟାରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତର ଦୁଇ ଚୀର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ଦଲ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ।

ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ଅବଶ୍ୟ ବୟକଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସମେତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି।

ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଖେଳାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପରି ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ: ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୁବାଇରେ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାକୁ ଅଛି।

ଉଭୟ ଦଳ ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ଉଭୟ ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି।

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଥମ ପରାଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତ କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନର ଖାତାରେ ଲେଖାଯିବ। ଉଭୟ ଦଳ ଚିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, ତେଣୁ ପରସ୍ପରକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଠିନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖାଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ।

କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ କ’ଣ ହେବ? ଦୁବାଇରେ କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ଉଭୟ ଦଳ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ।

ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ୧୧ ଖେଳାଳି: ଯଦି ଆମେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳୁଥିବା ଏଗାର ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।

ବିଶେଷକରି ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ ଙ୍କ ବୟାନ ପରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ମ୍ୟାଚ୍ ର ସମାନ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ। ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତେବେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଫେରି ନପାରନ୍ତି।

ଏହାସହ ସେହି ଦଳ ମିଶ୍ରଣକୁ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାର ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଯେଉଁମାନେ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ।

ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଁ ୧୧: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଶୁଭମନ ଗିଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (କ୍ୟାପଟେନ), ତିଲକ ଭର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଆକ୍ସାର ପଟେଲ, ଶିବମ ଦୁବେ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା

ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ ବଦଳାଇବ: ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଓମାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ତାର ବିଜୟୀ ସଂଯୋଜନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିବ ନାହିଁ।

ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନର ଦଳ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପରି ହୋଇପାରେ। ଓମାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଆଗା କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା କ’ଣ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ଲେଇଁ ୧୧ ହୋଇପାରେ?

ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ୧୧: ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ, ସାମ୍ ଆୟୁବ୍, ମହମ୍ମଦ ହାରିସ୍, ଫଖର ଜମାନ, ସଲମାନ ଆଗା, ହାସନ ନୱାଜ, ମହମ୍ମଦ ନୱାଜ, ଫହୀମ ଆଶ୍ରଫ, ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦି, ସୁଫିଆନ ମୁକିମ, ଅବରାର ଅହମଦ।

ଦୁବାଇରେ ଏହା ୧୮ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର: ଗତ ୧୮ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଟି୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ୧୩ଟି ମ୍ୟାଚରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ଭାରତ ୧୦ଟିରେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ୩ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଏହି ୧୮ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଚତୁର୍ଥ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ।

