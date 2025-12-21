୩,୯୦୦ ଟନ୍ ସୁନା! ଫିଟିଲା ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ଭାଗ୍ୟ; ପାଣି ତଳୁ ଠାବ ହେଲା ବିଶାଳ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର, ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବେ …

ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଚୀନ୍ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଛି।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଚୀନ୍ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ଚୀନ୍ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପାଣି ତଳେ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ଆବିଷ୍କାର କରିଛି। ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶର ଲାଇଝୋଉ ଉପକୂଳରେ ଏହି ବିଶାଳ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ, ଲାଇଝୋଉର ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ଏବେ୩,୯୦୦ ଟନ୍ (୧୩୭.୫୭ନିୟୁତ ଆଉନ୍ସ) ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ଯାହା ଦେଶର ମୋଟ ସୁନା ଭଣ୍ଡାରର ପ୍ରାୟ ୨୬ ପ୍ରତିଶତ। ଚୀନ୍ ଏବେ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ସୁନା ଉତ୍ପାଦନ ଉଭୟରେ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି।

ଚଳିତ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କର ସଫଳତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ପାଇଁ ଯାନତାଇ ପ୍ରାଦେଶିକ ସରକାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଜନାର ରୂପରେଖା ଦେଇଥିଲେ।

ଏହି ସୁନା ଭଣ୍ଡାରର ଆବିଷ୍କାର ନିସନ୍ଦେହରେ ଚୀନ୍ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା, କାରଣ ଏହା ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଧାତୁ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସନ୍ଧାନ କରୁଛି। ଯଦିଓ ଏହି ସୁନା ଭଣ୍ଡାରର ସଠିକ୍ ଆକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ, ଏହା ପୂର୍ବ ଆକଳନ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବଡ଼ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଚୀନରେ ସବୁଠି ସୁନା ଅଛି: ଗତ ମାସରେ, ନଭେମ୍ବର ମାସରେ, ଚୀନ୍ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ପ୍ରଦେଶ ଲିଆଓନିଂରେ୧,୪୪୪.୪୯ ଟନ୍ ରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ନିମ୍ନ-ଗ୍ରେଡ୍ ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା। ୧୯୪୯ ମସିହାରେ ପିପୁଲ୍ସ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରଠାରୁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନଭେମ୍ବରରେ, ଜିନଜିଆଙ୍ଗ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଉଇଗୁର ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ପଶ୍ଚିମ ସୀମା ନିକଟରେ ଥିବା କୁନଲୁନ୍ ପର୍ବତମାଳାରେ ୧,୦୦୦ ଟନ୍ ରୁ ଅଧିକ ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା।

ପୂର୍ବରୁ, ନଭେମ୍ବର୨୦୨୩ରେ, ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ​​ଯେ ଏହା ଚୀନର ମୋଟ ସୁନା ଭଣ୍ଡାରର ପ୍ରାୟ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି, ଜିଆଡୋନ ଉପଦ୍ୱୀପରେ ୩,୫୦୦ ଟନରୁ ଅଧିକ ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ଜିଆଡୋନ ଉପଦ୍ୱୀପ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସୁନା ଖଣି କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଏହା ଚୀନର ମୋଟ ସୁନା ଭଣ୍ଡାରର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଧାରଣ କରିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ଚୀନ୍ ସୁନାର ସର୍ବବୃହତ ଉତ୍ପାଦକ: ଚାଇନା ଗୋଲ୍ଡ ଆସୋସିଏସନ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁନା ଉତ୍ପାଦନରେ ଚୀନ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଏହା ୩୭୭ ଟନ୍ ସୁନା ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲା। ତଥାପି, ଏହାର ଅଗ୍ରଣୀ ଉତ୍ପାଦନ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସୁନା ଭଣ୍ଡାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନ ଏବେ ବି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ରୁଷ ଭଳି ଦେଶଠାରୁ ପଛରେ ଅଛି।

ଏହି ବ୍ୟବଧାନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚୀନ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛି। AI , ଉଚ୍ଚ-ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମି-ଭେନିଟ୍ରେଟିଂ ରାଡାର ଏବଂ ଖଣିଜ-ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଉପଗ୍ରହ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଭୂ-ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ନିରନ୍ତର ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି।

