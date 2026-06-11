ଏହି ଜୀବକୁ କୁହାଯାଏ ଅମର, ନିଜେ ନ ମରିଲେ କେବେବି ଆସେନି ମୃତ୍ୟୁ – ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ ଏହାର ନାଁ
'ଟ୍ୟୁରିଟୋପ୍ସିସ୍ ଦୋର୍ନୀ' (Turritopsis dohrnii) ନାମକ ଅମର ଜେଲିଫିସ୍ ନିଜର ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଓଲଟାଇ ପୁଣିଥରେ ଯୁବାବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଯାଇପାରେ। ଏହାର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ଷମତା ଆଜି ବି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗବେଷଣା ଏବଂ ରହସ୍ୟର ଏକ ବଡ଼ ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଛି।
Immortal Jellyfish : ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଯଦି ମୃତ୍ୟୁକୁ ହିଁ ମାତ୍ ଦିଆଯାଇପାରନ୍ତା, ତେବେ କଣ ହୁଅନ୍ତା? ବିଜ୍ଞାନ ବହିଗୁଡ଼ିକରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୀବନର ଶେଷ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଧରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତାରେ ଏମିତି ଏକ ଜୀବ ଲୁଚି ରହିଛି, ଯିଏ ଏହି ଅଟଳ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି। ଏହି ଜୀବ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ମୋହତାଜ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ବୟସକୁ ନିଜେ ପଛକୁ ମୋଡ଼ିବାର ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତିର ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ଅମର ଜୀବ ବିଷୟରେ।
କିଏ ସେହି ଅମର ଜୀବ?
‘ଟ୍ୟୁରିଟୋପ୍ସିସ୍ ଦୋର୍ନୀ’ (Turritopsis dohrnii) ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଇମୋର୍ଟାଲ୍ ଜେଲିଫିସ୍ (ଅମର ଜେଲିଫିସ୍) ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆକାରରେ ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର 4.5 ମିଲିମିଟରର ଏହି ଜେଲିଫିସ୍ ଭୂମଧ୍ୟସାଗରର ଲୁଣି ପାଣିରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ (Transparent) ଛତା ପରି ମନେହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଜୈବିକ ରହସ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାରଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ।
ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ପଛକୁ ମୋଡ଼ିବାର ଅଦ୍ଭୁତ କଳା
ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ବିପରୀତ, ଏହି ଜେଲିଫିସ୍ ‘ଟ୍ରାନ୍ସଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍’ (Transdifferentiation) ନାମକ ଏକ ବିରଳ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜେଲିଫିସ୍ ଶାରୀରିକ ଚାପ, ରୋଗ କିମ୍ବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ଏହା ମରେ ନାହିଁ। ଏହା ବଦଳରେ, ଏହାର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ପରିଚୟ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଲିପ୍ (Polyp) ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସନ୍ତି। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଏହା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣିଥରେ ଛୋଟ ପିଲା ପାଲଟିଯିବା ପରି! ଏହି ଚକ୍ର ଅନନ୍ତକାଳ ଧରି ଚାଲିପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଜୈବିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅମର ବୋଲି ଧରାଯାଏ।
ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଏକ ଅସମାହିତ ପ୍ରହେଳିକା
ଏହି ଜେଲିଫିସ୍ର ଜୀବନ ଚକ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗବେଷଣାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ। କ୍ୟାନ୍ସର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସେଲୁଲାର୍ ପୁନର୍ଜୀବନ ଉପରେ କାମ କରୁଥିବା ଗବେଷକମାନେ ଏହା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ, କଣ ଏହି ଜେଲିଫିସ୍ର ଜେନେଟିକ୍ କୋଡ ବ୍ୟବହାର କରି ମଣିଷର ଆୟୁଷ ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ କିମ୍ବା ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ? ଯଦିଓ ମାନବ ଶରୀର ଏବଂ ଜେଲିଫିସ୍ର ଜଟିଳ ଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ-ପାତାଳର ଫରକ ରହିଛି, ତଥାପି ଏହି ଜୀବର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଜୈବିକ ଘଣ୍ଟାକୁ ପଛକୁ ନେବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।
ଅମରତ୍ୱର ପିତା ସତ୍ୟ
ଏଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ଷମତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ, ଏହି ଜୀବ ସବୁବେଳେ ଜୀବିତ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ଶିକାରୀ ଜୀବମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାଲଟିବା କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ର ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଏମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଅମରତ୍ୱ କେବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ, ବାହ୍ୟ ବିପଦରୁ ନୁହେଁ।