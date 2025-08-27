୧୦୦ ବର୍ଷ ଧରି ସମୁଦ୍ରରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି ଏହି ଭୂତ ଜାହାଜ, ଶୁଭୁଛି ମହିଳାଙ୍କ ବିକଟାଳ ଚିତ୍କାର
ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଉଛି ଭୂତ ଜାହାଜ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସମୁଦ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆଉ ଏହା ଯେପରି ଭୟଙ୍କର ସେହିପରି ଚମତ୍କାର ମଧ୍ୟ। ଏହାର ଗଭୀରତାରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଅନେକ ରହସ୍ୟ, ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ଜାହାଜ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀ ମଣିଷକୁ ଭୟଭୀତ କରିଆସିଛି।
ଏହି ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏର ନାମ ହେଉଛି SS Valencia। ଏହା ଏକ ଜାହାଜ ଯାହାର କାହାଣୀ ଆତ୍ମାକୁ ଥରାଇ ଦିଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ଜାହାଜଟି ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଆତ୍ମା ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି।
ଏହି ଜାହାଜ ସହିତ ଜଡିତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ଭୂତ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏସଏସ ଭାଲେନ୍ସିଆର ଇତିହାସ: SS Valencia ୧୮୮୨ ମସିହାରେ ଆମେରିକାରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଜାହାଜ ଥିଲା। ଏହାକୁ ମୂଳତଃ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି ଜାହାଜ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ସମୁଦ୍ର ପଥ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହା ଆମେରିକା ଏବଂ କାନାଡା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲା।
ଜାହାଜଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗତି ବହୁତ ଅଧିକ ନଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ଭାଲେନ୍ସିଆକୁ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା।
ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି ଜାହାଜ ୧୯୦୬ ମସିହାରେ ସେହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଲା। ଯାହା ଏହାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭୂତ ଜାହାଜ କରିଦେଇଥିଲା।
SS ଭାଲେନ୍ସିଆ ସହ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା: ୧୯୦୬ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ୧୪ ତାରିଖରେ ଭାଲେନ୍ସିଆ ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଛାଡିଲା। ସେହି ଦିନ ପାଗ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ଉଠିଲା।
ଢେଉ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଥିଲା ଯେ ଜାହାଜଟି ତାର ଦିଗ ହରାଇଲା। ନାଭିଗେସନ୍ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ମିଶି ଜାହାଜକୁ କାନାଡାର ବ୍ରିଟିଶ କଲମ୍ବିଆ ଉପକୂଳ ଆଡକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା।
ଜାହାଜଟି ପଥର ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଲାଇଫ୍ ବୋଟରେ ବସି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଉଠୁଥିବା ଲହରୀ କୌଣସି ଦୟା ଦେଖାଇ ନଥିଲା।
କୁହାଯାଏ ଯେ ଜାହାଜରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୮ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ରୁ ମେମ୍ୱର ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ କେବଳ ୩୭ ଜଣ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ବାକି ଲୋକମାନେ ଢେଉରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ କିମ୍ବା ପଥର ସହିତ ଧକ୍କା ହେବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ।
ମହିଳାଙ୍କ ଚିତ୍କାର: ଏସଏସ ଭାଲେନ୍ସିଆର ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ‘ଉତ୍ତର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ଟାଇଟାନିକ୍’ ବୋଲି କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ।
କିନ୍ତୁ, ଭାଲେନ୍ସିଆକୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର କରୁଥିବା ବିଷୟ ହେଉଛି ସେହି ସମୟରୁ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭୂତପ୍ରେତ ଘଟଣା। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଅନେକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ ନାବିକ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଏକ ଭଙ୍ଗା ଜାହାଜ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ।
କେତେବେଳେ ଏଥିରୁ ମହିଳାଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣାଯାଉଥିଲା, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବୁଡ଼ିଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ପାଣିରୁ ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ: ଦୁର୍ଘଟଣାର ମାସକ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେମାନେ ପଥର ଉପରେ ଏକ ଲାଇଫବୋଟ୍ ଫସି ରହିଥିବା ଦେଖିଲେ।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେହି ବୋଟ୍ ଟି ପ୍ରାୟ ନୂଆ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ରରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
କେହି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ସେହି ବୋଟ୍ ଟି ଏତେ ସୁରକ୍ଷିତ କିପରି ରହିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ବାର୍ଷିକୀରେ ସମୁଦ୍ରର ମଝିରୁ ଚିତ୍କାରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ।
କେତେବେଳେ ପିଲାର କାନ୍ଦଣାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ଚିତ୍କାର, ଯେପରି ଯାତ୍ରୀମାନେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି।
ଭାଲେନ୍ସିଆର କାହାଣୀ ଏବେ ବି ଆମକୁ ଭୟଭୀତ କରେ: ଅନେକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଥିବା ଭୂତ ମୁହଁ ଦେଖିଛନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ସେହି ମୁହଁ ଗୁଡ଼ିକ ଧୂଆଁ ପରି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କେତେକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ହାତ ହଲାଉଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାଖକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସେ ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗରେ କୁଆଡେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଭାଲେନ୍ସିଆ ସହିତ ଜଡିତ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରେ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସମୁଦ୍ରର ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବାକୁ ଡରନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କେହି ନାବିକ ବ୍ରିଟିଶ କଲମ୍ବିଆ ଉପକୂଳ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଭୟ କରନ୍ତି ଯେ ଭାଲେନ୍ସିଆର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ।