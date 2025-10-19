ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଙ୍କୁ ମନଇଚ୍ଛା ଗାଳି କଲେ ଯୁବତୀ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ
କାହିଁକି ଗିଲ୍ ଙ୍କୁ ଗାଳି କଲେ ଯୁବତୀ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଶୁଭମନ ଗିଲ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରଠାରୁ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ଗିଲ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରନ ସ୍କୋରିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ତାଙ୍କ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସକରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ODI ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଗିଲ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ତାଙ୍କର ODI ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ।
ତଥାପି, ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଏତେ ଖୁସି ନଥିଲା ଏବଂ ସେ ଏକ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଥିଲା। ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଥିବା ଜଣେ ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।
ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ ତାରିଖରେ ପର୍ଥରେ ODI ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ହିଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଥିଲା।
ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ରୋହିତ ମାତ୍ର ୮ ରନ କରି ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ ନିଜର ଖାତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରି ନଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ନୂତନ ଅଧିନାୟକ ଗିଲ୍ ଉପରେ ଥିଲା ଯେ ସେ ଦଳକୁ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ। ଗିଲ୍ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଦୁଇଟି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଚୌକା ମାରିଥିଲେ।
ପର୍ଥରେ ଗିଲ୍ଙ୍କ ସହ ଖେଳ ହୋଇଗଲା:
ଯେତେବେଳେ ଗିଲ୍ କ୍ରିଜ୍ରେ ସ୍ଥିର ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍କ-ହାଜଲଉଡ୍ ଯୋଡ଼ିକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସାମ୍ନା କରିଥିଲା, ସେ ଏକ ଭୁଲ କରିଥିଲେ।
ନବମ ଓଭରର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ସହିତ ଗିଲ୍ ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନୂତନ ବୋଲର ନାଥନ୍ ଏଲିସ୍ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଥିଲା।
ଏଲିସ୍ଙ୍କ ଡେଲିଭରି ଲେଗ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ୍ ଲାଇନ୍ ବାହାରେ ଥିଲା ଏବଂ ଗିଲ୍ ଏହାକୁ ଫାଇନ୍ ଲେଗ୍ ଆଡ଼କୁ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ବଲ୍ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍କୁ ବ୍ରଶ୍ କରି ୱିକେଟକିପରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା, ଯିଏ କ୍ୟାଚ୍ ନେବା ପାଇଁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଡାଇଭ୍ କରିବାରେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିନଥିଲେ।
ଗିଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ଧରି ବସି ପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲା ଯାହାକୁ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଭୁଲ ପସନ୍ଦ ଆସିନଥିଲା।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି, ଅପ୍ଟସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ବସିଥିବା ଏହି ପ୍ରଶଂସକ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଗାଳି ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତୁରନ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଗଲା।