(VIDEO) ହେ ଭଗବାନ୍… ସିଂହକୁ ମାତ୍ ଦେଲେ ୭୦ ବର୍ଷୀୟ ଦାଦୀ ମା’, ଡ଼ରରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦୌଡ଼ିଲା ସିଂହ, ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍

ସିଂହ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଲେ ଦାଦୀ ମା'।

By Subhasmita Das
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସିଂହ ନାଁ ଧରିଲେ ମନରେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଉଙ୍କିମାରେ, ସିଂହମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ହିଂସ୍ର ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ସିଂହମାନେ ଏହା ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଣିଷ କି ପଶୁ। ସେମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଶିକାରକୁ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ତା’ପରେ ସେମାନେ ତା’ ଉପରେ ଝାମ୍ପି ପଡନ୍ତି।

ହେଲେ, ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ଦାଦୀ ମା’ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ସିଂହକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଏପରି ଏକ କାରନାମା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି।

ଲୋକମାନେ କେବଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉନାହାଁନ୍ତି ବରଂ ତାଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ମନୋବଳ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦାଦୀ ମା’ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ସିଂହୀ, ଯିଏ ସିଂହକୁ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ: 

ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ସିଂହ ଏବଂ ଉକ୍ତ ବୟସ୍କ ମହିଳା କିପରି ମୁହାଁମୁହିଁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସିଂହ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଡରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଜେଜେମା ଏକ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ସିଂହକୁ ଡରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।

ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଜେଜେମା ତାଙ୍କ ସାହସ ସହିତ ସିଂହକୁ ସେଠାରୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ।

ଜେଜେମା ୭୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଜେଜେମା ତାଙ୍କ ସାହସରେ ସିଂହକୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବେ।

ସତ ନା AI ଭିଡ଼ିଓ:

ଏହି ଭିଡିଓଟି ବାସ୍ତବ ପରି ମନେହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଉଛି ଏହାକୁ AI ବ୍ୟବହାର କରି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ୱିଟରରେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ @jasimpathan05 ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଛି।

ଯେଉଁଥିରେ କ୍ୟାପସନ ଦିଆଯାଇଛି, “ହେ ଭାଇ, ଜେଜେମା ସିଂହକୁ ଗାଳି ଦେଇ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜେଜେମା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାମ କରିଛନ୍ତି। ବାହ, ଜେଜେମା, ବାହ।”

ଏହି ମାତ୍ର ୮ ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡିଓଟି ହଜାର ହଜାର ଭ୍ୟୁ ଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି।

