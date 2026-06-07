ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ହୃଦ୍‌ରୋଗର ସବୁଠୁ ବଡ ଶତ୍ରୁ, ହାର୍ଟ ଆଟାକ ଆଶଙ୍କାକୁ କରିଦିଏ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ

ଏବେ ୨୫-୩୫ ବର୍ଷ ବୟସର ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ କାର୍ଡିଆକ ଆରେଷ୍ଟର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁ ହୃଦୟକୁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା, ତାହା କାହିଁକି ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡୁଛି? କେଉଁ କାରଣଗୁଡିକ ହୃଦୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି?

By Priyanka Das

Heart Risk in Youths : ହୃଦ୍‌ରୋଗର ବୋଝ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନେକ ରିପୋର୍ଟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ୩୦ ବର୍ଷରୁ କମ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ହୃଦଘାତ (ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍) ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣିଥିବେ କିମ୍ବା ଦେଖିଥିବେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଶରୀରର ଏହି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗଟି କାହିଁକି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛି?

ଯେତେବେଳେ ହୃଦ୍‌ରୋଗ କଥା ଆସେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଅନିୟମିତତାକୁ ଏହାର କାରଣ ବୋଲି ମାନି ନିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ କ’ଣ କେବଳ ଚାପ ଏବଂ ଜଙ୍କ ଫୁଡ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ, ନା ଏହା ପଛରେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏପରି କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣି ଭାବି ଅଣଦେଖା କରୁଛୁ କିମ୍ବା ଯାହା ପ୍ରତି ଆମେ କେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହୁଁ?

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା କିଛି କରୁଛୁ, ଯାହା କିଛି ଖାଉଛୁ ଓ ପିଉଛୁ, ସେ ସମସ୍ତର ହୃଦୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅଫିସରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି କାମ କରନ୍ତି, ଲାପଟପ ସାମ୍ନାରେ ୮-୯ ଘଣ୍ଟା ବସି ରୁହନ୍ତି; ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ହୃଦୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କେଉଁ ଦେଶରେ ମାଂସାହାରୀଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଶାକାହାରୀ…

କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା, ଜରୁରୀ…

ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବସି ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ଧୂମପାନ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି, ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଧୂମପାନ ଭଳି ସମାନ ଭାବେ ବିପଜ୍ଜନକ। ଡାକ୍ତର କୁହନ୍ତି, ଦୈନନ୍ଦିନର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ହୃଦଘାତର ଆଶଙ୍କାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦିଏ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ।

ଏହିପରି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଘର କିମ୍ବା ଅଫିସ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ସରଳ ଟିପ୍ସ

ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ସୁଧାର କିମ୍ବା ଧୂମପାନ ନ କରିବା ଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ହୃଦ୍‌ରୋଗର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅଭାବ। ହୃଦ୍‌ରୋଗରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତିଥର ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ତାହା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଚଲାବୁଲା କମିଯିବା। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଧୀମା ହୋଇଯାଏ, ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାର ବିପଦ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏସବୁ ହୃଦଘାତ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍‌ର ଆଶଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

କାର୍ଡିଓଭାସ୍କୁଲାର୍ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା କିପରି କମାଇବେ?

ଆମେରିକାନ୍ ହାର୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ୬-୮ ଘଣ୍ଟା ବସି ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରେ କାର୍ଡିଓଭାସ୍କୁଲାର୍ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯଦିଓ ସେମାନେ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଥାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ‘ଇନସୁଲିନ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ’ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଯାହା ମଧୁମେହ ଏବଂ ହୃଦ୍‌ରୋଗ ଉଭୟର ବିପଦକୁ ବଢ଼ାଇଦିଏ।

ହୃଦ୍‌ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ, ଅଫିସରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବସି ରହିବା ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଜୀବନଶୈଳୀରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଜରୁରୀ। ପ୍ରତି ୩୦-୪୦ ମିନିଟରେ ନିଜ ସିଟରୁ ଉଠନ୍ତୁ ଏବଂ ଚଲାବୁଲା କରନ୍ତୁ। କିଛି ‘ସ୍କ୍ୱାଟ୍ସ’ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ସହଜ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ।

ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଜିମ୍‌ରେ ପ୍ରତିଦିନ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବିତାଇବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ କିଛି ମୌଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।

ହୃଦଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଏବଂ ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ କ’ କରିବେ?

ଡାକ୍ତରମାନେ କୁହନ୍ତି, ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ପ୍ରତିଦିନ ଅତିକମରେ ୩୦-୪୫ ମିନିଟ୍ ଚଲାବୁଲା, ଯୋଗ କିମ୍ବା ହାଲୁକା ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ: ଏହା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ ଏବଂ ହୃଦୟକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ସିଟରୁ ଉଠି ଟିକେ ଚଲାବୁଲା କରିବା ଉଚିତ୍। ଏହାଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଥାଏ। ଧୂମପାନ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ହୃଦଘାତର ଆଶଙ୍କାକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ କମାଇ ଦେଇଥାଏ। ଫଳ, ପନିପରିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟ ଏବଂ ଫାଇବରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ; ଏହା ହୃଦୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ।

 

You might also like More from author
More Stories

କେଉଁ ଦେଶରେ ମାଂସାହାରୀଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଶାକାହାରୀ…

କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା, ଜରୁରୀ…

PMଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ କଡ଼ା କଡ଼ି,…

ଏହି ଭୁଲ ପାଇଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୁଏ ଲାପଟପ୍, ଏବେ…

1 of 25,886