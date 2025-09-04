ଏସିଆ କପରେ କେବେ ଆଉଟ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟର, ଏଥର ବ୍ୟାଟ୍ ଚାଲିଲେ କପ ପୁଣି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର….

ଏସିଆ କପରେ କେବେ ଆଉଟ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟର, ଏଥର ବ୍ୟାଟ୍ ଚାଲିଲେ କପ ପୁଣି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର….
ଏସିଆ କପ୍ ଇତିହାସରେ ଏହା ତୃତୀୟ ଥର ହେବ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଟି-20 ଫର୍ମାଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଏଥର ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଟି-20 ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯିବ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି, ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫର୍ମାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।
ଏସିଆ କପ୍ ଇତିହାସରେ ଏହା ତୃତୀୟ ଥର ହେବ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଟି-20 ଫର୍ମାଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଟି-20 ଫର୍ମାଟର ଏସିଆ କପରେ କିଛି ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବେ ଆଉଟ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି। ଟି-20 ଏସିଆ କପରେ ଆଉଟ ନହୋଇ ସର୍ବାଧିକ ରନ କରିବାର ରେକର୍ଡ ବାଂଲାଦେଶର ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି। ସେହି ସମୟରେ ଭାରତର ଜଣେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଟପ୍-2 ରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ଟି-20 ଏସିଆ କପରେ ଆଉଟ ନହୋଇ ସର୍ବାଧିକ ରନ କରିବାର ରେକର୍ଡ
ଟି-20 ଏସିଆ କପର ଇତିହାସରେ ଆଉଟ ନହୋଇ ସର୍ବାଧିକ ରନ କରିବାର ରେକର୍ଡ ବାଂଲାଦେଶ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ମୋସାଦ୍ଦେକ ହୁସେନଙ୍କ ନାମରେ ପଞ୍ଜିକୃତ। ମୋସାଦ୍ଦେକ ହୁସେନ 2022 ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟି-20 ଏସିଆ କପରେ ବାଂଲାଦେଶ ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ।
ସେ ସେହି ସିଜନରେ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଆଉଟ ହୋଇ ନଥିଲେ। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ୧୮୦.୦୦ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ୭୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଏକ ଅନନ୍ୟ ରେକର୍ଡ। ତଥାପି, ମୋସାଦ୍ଦେକ୍ ହୋସେନ୍ ୨୦୨୨ ମସିହାରୁ ବାଂଲାଦେଶ ଦଳରୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି।
ଏହି ଭାରତୀୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି
ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଏସ୍ ଏସ୍ ଧୋନି ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଧୋନି ୨୦୧୬ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପ୍ର ଅଂଶ ଥିଲେ। ତା’ପରେ ଧୋନି ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ୪ ଥର ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଧୋନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଅପରାଜିତ ଭାବରେ ପାଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଥିଲେ। ଏସ୍ ଏସ୍ ଧୋନି ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପ୍ରେ ଆଉଟ୍ ନ ହୋଇ ୪୨ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଧୋନି ୨୮୦.୦୦ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ଏହି ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଅଧିକ।
ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ନଥିଲେ
ମୋସାଦ୍ଦେକ୍ ହୁସେନ୍ ଏବଂ ଏସ୍ ଏସ୍ ଧୋନିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ରବି ବିଷ୍ନୋଇ, ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ, ଆର. ଅଶ୍ୱିନ, ଓମାନର ସୁଫିଆନ୍ ମହମୁଦ, ପାକିସ୍ତାନର ମହମ୍ମଦ ହସନେନ୍ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଆସିଥା ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପ୍ରେ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଆଉଟ୍ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପ୍ରେ କେବଳ ୧-୧ ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି।