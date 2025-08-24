ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଓ୍ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ମାହିର ଏହି ଭାରତୀୟ ବୋଲର୍, ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ ବି ଦେଖାଇବେ ଜଲଓ୍ୱା
ଏସିଆ କପ୍ ରେ ଏହି ବୋଲରଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସବୁ ଦଳ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ବହୁ-ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଆଉ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଉଭୟ ଦଳ ଜିତିବାକୁ ଚାହିଁବେ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାଟିଂ, ବୋଲିଂ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡିଂରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ। ଆଉ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ ସେ ହେବେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା। କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି।
ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେବାର ରେକର୍ଡ: ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେବାର ରେକର୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୧୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ତାଲିକାରେ ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ, ଇରଫାନ ପଠାନ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାହ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ୧୧ଟି ୱିକେଟ୍, ଅର୍ଶଦୀପ ୭ଟି, ଇରଫାନ ୬ଟି ଏବଂ ବୁମରାହ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।
ଏସିଆ କପରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ: ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ଦଳ ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ।
ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦଳରେ ଅର୍ଶଦୀପ ଏବଂ ବୁମରାହଙ୍କ ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଏସିଆ କପରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ବଡ଼ ରେକର୍ଡ କରିବାର ସୁଯୋଗ: ୨୦୨୫ ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ନମ୍ବର ୱାନ ବୋଲର ହେବାର ସୁଯୋଗ ରହିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ ନେବାର ରେକର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୩ଟି ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ୩ ୱିକେଟ ନେବାକୁ ପଡିବ।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଅଭିଜ୍ଞ ସ୍ପିନର ରସିଦ ଖାନ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ଉଭୟ ବୋଲର ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପରେ ୧୧-୧୧ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଆଗାମୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ।