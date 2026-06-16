ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଏହି ଭାରତୀୟ
ଇରାନ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ ୨-୨ ରେ ଡ୍ର’ ରହିଛି। ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଖେଳାଳି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି।
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ସରପ୍ରୀତ ସିଂହ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ସରପ୍ରୀତ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଇରାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନିଜର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଲାଇନ୍-ଅପ୍ରେ ସାମିଲ କରିଥିଲା। ସରପ୍ରୀତ ମିଡ୍ଫିଲ୍ଡ ପୋଜିସନ୍ରେ ଖେଳନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୯୦ ମିନିଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫ୍ ପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ରଣନୀତି ଅଧୀନରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଜେସି ରାନଡଲ୍ଙ୍କୁ ସବ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ (ବଦଳ ଖେଳାଳି) ଭାବେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା।
ଗ୍ରୁପ୍ ‘ଜି’ର ଇରାନ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ୨-୨ ରେ ଡ୍ର’ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିଛି। ଗ୍ରୁପ୍ ‘ଜି’ରେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବେଲଜିୟମ ଏବଂ ଇଜିପ୍ଟ (ମିଶ୍ର) ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ୧-୧ ରେ ଡ୍ର’ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଚାରିଟିଯାକ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପଏଣ୍ଟ ସହ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଉଛନ୍ତି ସରପ୍ରୀତ ସିଂହ, ଯାହାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଐତିହାସିକ ରହିଛି।
କିଏ ଏହି ସରପ୍ରୀତ ସିଂହ?
ସରପ୍ରୀତ ସିଂହଙ୍କ ଜନ୍ମ ଅକଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ପଞ୍ଜାବରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା-ମାଆ ଏକ ଗ୍ରୋସରୀ (କିରାନା) ଦୋକାନ ଚଲାଉଥିଲେ। ସରପ୍ରୀତଙ୍କ ଜନ୍ମ ଅକଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହିଁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମାତ୍ର ୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ନିଜର ବ୍ୟାବସାୟିକ ଫୁଟବଲ୍ କ୍ୟାରିୟର ଆଡ଼କୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇଥିଲେ।
ସରପ୍ରୀତ ସିଂହ ଜୁନିୟର ଏବଂ ଏବେ ସିନିୟର ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଣ୍ଡର-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ୨୦୧୭ ଏବଂ ୨୦୧୯ରେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ କିୱି ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ। ସେହିପରି ଏବେ ଇରାନ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି।
୨୭ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଖେଳାଳି ଜଣକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନିଜର ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିପାରୁଛି। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ୧୯୮୨ ଏବଂ ୨୦୧୦ରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିପାରିଥିଲା।