ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହଙ୍ଗାମା, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଙ୍କୁ ଉଚିତ୍ ଜବାବ ଦେଲେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା

"ମୋ ବୋଲିଂ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରନାହିଁ।"

By Subhasmita Das
CELLNET

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ବୁଧବାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହି ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ନଭେମ୍ବର ୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଦଳ ଏକ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ୨-୧ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପରେ, ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ରେ ସାମିଲ ନଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ।

ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ବର୍ମା ଏବଂ ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ରାଜଧାନୀ କାନବେରାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଧମକ ଦେଇଥିଲେ:

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଓପନର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଏହା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ।

ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଉତ୍ସାହିତ ମୁଡ୍‌ରେ ଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଏକ ଫଟୋସୁଟ୍‌ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଫଟୋସୁଟ୍ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ବହୁତ ମଜା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ଟି-୨୦ ସିରିଜର ଏକ ଫଟୋସୁଟ୍ ସମୟରେ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ବ୍ୟାଟ୍ ବଦଳରେ ବଲ ସହିତ ପୋଜ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତର ଟି-୨୦ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ତାଙ୍କ ବୋଲିଂକୁ ପରିହାସ କରିଥିଲେ।

ଅଭିଷେକ ଏହି ପରିହାସର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଥିଲେ, “ମୋ ବୋଲିଂ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରନାହିଁ।” ଆଉ ଅଭିଷେକଙ୍କ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ହସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ।

ଭାରତ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍:

ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ରେ କାନବେରାରେ ଖେଳାଯିବ।

ଏହି ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଶୁକ୍ରବାର, ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ତାରିଖରେ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣରେ ଖେଳାଯିବ।

ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର, ନଭେମ୍ବର ୨ ତାରିଖରେ ହୋବାର୍ଟରେ ଖେଳାଯିବ।

ଏହି ସିରିଜର ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁରୁବାର, ନଭେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ଗୋଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟରେ ଖେଳାଯିବ।

ଏହି ସିରିଜର ଶେଷ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଶନିବାର, ନଭେମ୍ବର ୮ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ।

