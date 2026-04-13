ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ, ଗଳାରେ ମୁକ୍ତାର ମାଳି ଏବଂ ମଥାରେ ନାଲି ବିନ୍ଦି… ଏମିତି ସଜେଇ ହୋଇ ଶେଷ ବିଦାୟ ନେଲେ ଆଶା ଭୋଁସଲେ
ଶେଷ ବିଦାୟ ବେଳେ ଆଶାଜୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏମିତି ସଜାଗଲା, ଦେଖିଲେ ଆଖିରେ ଲୁହ ରହିବନି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମେଲୋଡିଜ୍ର ରାଣୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଜଣେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରକା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଚିର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଗଲେ। ଆଶା ଭୋଁସଲେ, ଯାହାଙ୍କ ସ୍ୱର ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ କରିଥିଲା ଏବେ ସେ କେବଳ ସ୍ମରଣୀୟ ସ୍ମୃତି ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ରହିବ।
ତେବେ ଆଶା ଭୋଁସଲେଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଛବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଆଖିକୁ ଲୁହରେ ଭରି ଦେଇଛି।
ଆଶା ତାଇଙ୍କର ଶାଢ଼ି ପ୍ରତି ଗଭୀର ପ୍ରେମ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବେଶ୍ ଭଲପାଉଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ସେ ସଜେଇ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ।
ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ, ସେ ସେହି ସରଳତା ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ ଯାହା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ପରିଚିତ ଥିଲେ।
ଆଶା ଭୋଁସଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବେକରେ ମୁକ୍ତାର ମାଳା ସହିତ ଏକ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ କପାଳରେ ଥିବା ବିନ୍ଦି ତାଙ୍କର ସେହି ସ୍ୱାକ୍ଷର ଶୈଳୀକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା, ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବିଶ୍ୱ ସର୍ବଦା ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲା।
ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ, ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ସେ କେବଳ ଏକ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେହି ସମାନ ଶାନ୍ତି ଥିଲା ଯାହା ସେ ଗାଇଥିବା ଭଜନ ଏବଂ ଗଜଲରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା।
ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଗଲେ:
ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ କ୍ରୀଡା ଜଗତର ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଶା ଭୋଁସଲେଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସବୁଠାରୁ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ‘କ୍ରିକେଟ୍ ର ଭଗବାନ’ ଭାବରେ ପୂଜ୍ୟ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ସଚିନ ଆଶା ତାଇଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ପରି ସମ୍ମାନ କରୁଥେଲେ। ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ସଚିନ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
ଏହି ସମୟରେ, ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରବୀଣ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଶା ପାରେଖ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭାବନାକୁ ରୋକି ପାରିନଥିଲେ। ବଲିଉଡର ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର – ଯେଉଁମାନେ ଦିନେ ଆଶାଜୀଙ୍କ ଗୀତରେ ନାଚି ଷ୍ଟାର ହୋଇଥିଲେ ଆଜି ସେଠାରେ ନିରବ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ନୀରବରେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ଭାବନା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିଲା: ‘ଦମ୍ ମାରୋ ଦମ୍’ ଏବଂ ‘ପିଆ ତୁ ଅବ୍ ତୋ ଆଜା’ ଭଳି ଗୀତ ପଛରେ ଥିବା ଚମତ୍କାର ସ୍ୱର ଆଉ କେବେ ଲାଇଭ୍ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ।
ସଙ୍ଗୀତର ଏକ ମହାନ ଯୁଗର ଅନ୍ତ:
୧୯୩୩ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଆଶା ଭୋଁସଲେ ମାତ୍ର ୧୦ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୀ ବ୍ୟତୀତ ସେ ମରାଠୀ, ବଙ୍ଗାଳୀ, ଗୁଜୁରାଟୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ସମେତ ୨୦ଟି ଭାଷାରେ ହଜାର ହଜାର ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ କେବଳ ମଙ୍ଗେସକର ପରିବାର ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତକୁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଘଟିଛି।