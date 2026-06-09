ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ଏଭଳି ହୋଇଥାଏ ଠକେଇ, ‘ଜିରୋ’ ଦେଖିବା ପରେ ବି ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କଟିଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ
ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲର ବଢ଼ୁଥିବା ଦର ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ହେଉଥିବା ଛୋଟ ଠକେଇ ବି ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଜାଣନ୍ତୁ, କିଭଳି ଚତୁର କର୍ମଚାରୀମାନେ 'ଜିରୋ' ଦେଖାଇବା ପରେ ବି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଠକିଥାନ୍ତି।
Petrol Pump Scam : ନିକଟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ, ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠକେଇ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ କଣ କରିବେ?
ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଗାଡ଼ିରେ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ପକାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମିଟରରେ ‘ଜିରୋ’ (0) ଚେକ୍ କରୁଥିବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜେ କହିଥାନ୍ତି, “ସାର୍, ଜିରୋ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ।” ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭରସା ବଢ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି, କିଛି ଚତୁର କର୍ମଚାରୀ ‘ଜିରୋ’ ଦେଖାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଠକି ଦିଅନ୍ତି।
‘ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଷ୍ଟପ୍’ (Start-Stop) ର ଖେଳ
ଏହି ଠକେଇରେ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଜଣ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ଥାଆନ୍ତି। ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣକ ନୋଜଲର ଲିଭରକୁ ବାରମ୍ବାର ଦବାନ୍ତି ଏବଂ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମିଟରରେ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲର ପ୍ରବାହ ସଠିକ ଭାବରେ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଗ୍ରାହକ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି, ତୁଳନାରେ ସେତିକି ଇନ୍ଧନ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ।
ମିଟର ରିଡିଂ ମଝିରେ ବନ୍ଦ କରିବାର ଚାଲ୍
ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କାର ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇବାକୁ କହିଲେ। କର୍ମଚାରୀ ମିଟରକୁ ‘ଜିରୋ’ରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୨୦୦ ଟଙ୍କା ହେବା ମାତ୍ରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଭରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି ଯେ ଭୁଲ୍ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ, ସେ ମିଟରକୁ ପୁଣି ଥରେ ‘ଜିରୋ’ ନକରି ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ୮୦୦ ଟଙ୍କାରେ ଅଟକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ସେ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କାର ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ କମ୍ ଇନ୍ଧନ ପାଇଥାନ୍ତି।
ପାଇପରେ ଇନ୍ଧନ ଅଟକାଇବାର ଉପାୟ
ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମେସିନରେ ଏକ ‘ୱାନ-ୱେ ଚେକ୍ ଭଲଭ୍’ (One-way check valve) ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ମେସିନରୁ ବାହାରିଥିବା ଇନ୍ଧନ ପୁଣି ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ଫେରିଯାଇପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ମାମଲାରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନୋଜଲକୁ ହଠାତ୍ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଇପ୍ କିମ୍ବା ନୋଜଲରେ କିଛି ପରିମାଣର ଇନ୍ଧନ ରହିଯାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ଇନ୍ଧନ ଗାଡ଼ିର ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼େ।
ଯଦି ଠକେଇର ସନ୍ଦେହ ହୁଏ, ତେବେ କଣ କରିବେ?
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ କମ୍ ମିଳୁଥିବାର ସନ୍ଦେହ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ପମ୍ପ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରମାଣିତ ୫-ଲିଟର ଜାର ମାଧ୍ୟମରେ ଇନ୍ଧନର ପରିମାଣ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଦାବି କରିପାରିବେ।
ଏହା ସହିତ, ଆପଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ:
ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର: ୟୁଜର୍ସ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର 1917 କିମ୍ବା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କମ୍ପାନୀର ଟୋଲ-ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ।
ଅଭିଯୋଗ ପୁସ୍ତିକା : ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ପୁସ୍ତିକା ଉପଲବ୍ଧ ଥାଏ। ସେଥିରେ ଆପଣ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିପାରିବେ।
ସତର୍କତା ହିଁ ସୁରକ୍ଷା
ପେଟ୍ରୋଲ ଭରିବା ସମୟରେ କେବଳ ମିଟରର ‘ଜିରୋ’ ଦେଖିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ପେଟ୍ରୋଲ ଭରିବାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗଡ଼ବଡ଼ ଦେଖିଲେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଜରୁରୀ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସାମାନ୍ୟ ସତର୍କତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ।