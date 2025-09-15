ମାରିଦେବ… ଏହା ଭାରତର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ, ଏହି ଭୁଲ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ସୋଏବ ଅଖତାର

ପାକିସ୍ତାନୀ ହୋଇ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାବନୀ।

By Subhasmita Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋଏବ ଅଖତର ନିଜେ ପାକିସ୍ତାନର। କିନ୍ତୁ ସେ ଖରାପକୁ ଖରାପ କହିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକ ଟିଭି ଶୋରେ ବସି କେବଳ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଭୁଲକୁ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।

ସେ ପାକିସ୍ତାନର କ୍ୟାପଟେନ୍ ସଲମାନ ଆଗା ଏବଂ କମ୍ପାନୀକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହା ଭାରତର ଶକ୍ତିଶାଳି ଦଳ ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବ।

ସୋଏବ ଅଖତର ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଭୁଲ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିଲେ ଯାହା ଦଳର ସ୍ପିନରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଖୁଲାସା: ଲିଭର ପାଇଁ ଘାତକ ଏହି…

ଏଥର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକ୍ଷରେ ପଡୁଛି ବିଶ୍ୱକର୍ମା…

ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସୋଏବ ଅଖତାର: ପାକିସ୍ତାନର ଶକ୍ତି ଏହାର ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଏହା ତାର ଶକ୍ତିଠାରୁ ଅଧିକ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଦଳରେ ୪ ଜଣ ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ଖେଳାଇଥିଲା।

ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦି ଏକମାତ୍ର ପେସର ଥିଲେ। କେବଳ ପାକିସ୍ତାନରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତତମ ବୋଲର ଭାବରେ ବିବେଚିତ ସୋଏବ ଅଖତର ତାଙ୍କ ଦେଶର ଦଳ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଭୁଲକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ।

ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଟିମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ କି ତୁମେମାନେ କ’ଣ ଭାବୁଛ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଏପରି କେହି ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ସ୍ପିନ୍ ଖେଳିବା ଜାଣିନାହାଁନ୍ତି। ଏମିତି ଯଦି ଭାବୁଥିବ ତାହାଲେ ଭୁଲ।

ଭାରତର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ: ସୋଏବ ଅଖତର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ପିନ୍ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ଶକ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଧିକ ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ଖେଳାଇବା କୁଠାରାଘାତ କରିବା ପରି।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଭାରତର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପିନ୍ କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖେଳିବା ଜାଣନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରହାର କରିବ।

You might also like More from author
More Stories

ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଖୁଲାସା: ଲିଭର ପାଇଁ ଘାତକ ଏହି…

ଏଥର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକ୍ଷରେ ପଡୁଛି ବିଶ୍ୱକର୍ମା…

ଓ୍ୱାକଫ୍ ଆଇନକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼…

IND vs PAK: ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହାତ…

1 of 7,571