ମେ ୪ରେ ହେବ ବିଜେପିର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ! ମୋଦୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ
କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସୋମବାର ବିଜେପି ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ବାରାକପୁରଠାରେ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ବୋଲି କହିବା ସହ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ବିଜେପିର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଏଠାକୁ ଆସିବେ, ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ନେଇ ତାଙ୍କର ଆଶାବାଦୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଏହା ମୋର ଶେଷ ସଭା। ମୁଁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଫେରୁଛି ଯେ, ମେ ୪ ତାରିଖ ଫଳାଫଳ ପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେପିର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବି। ଆଉ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ମୋର ଉତ୍ସାହକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ହେଲିପ୍ୟାଡରୁ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିରାଟ ଜନସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏତେ ସକାଳୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ଆସିବେ, ତାହା ମୁଁ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନି।”
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଶନିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପ୍ରିଲ ୨୩ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ୯୩.୧୯ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଏପ୍ରିଲ ୨୯ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ମେ ୪ ତାରିଖରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।