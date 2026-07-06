ଫୁଟବଲରୁ ସନ୍ୟାସ ନେବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ମୋହର ମାରିଲେ ରୋନାଲଡୋ, କହିଲେ “ଏହା ମୋ ଶେଷ ବିଶ୍ୱକପ”
କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହିଁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେବ।
ଡାଲାସ : ଫୁଟବଲ୍ ତାରକା କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ତାଙ୍କର ଶେଷ ବିଶ୍ୱକପ୍। ସୋମବାର ଦିନ ଡାଲାସଠାରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଓ ସ୍ପେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଲାଷ୍ଟ-୧୬ (ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟର) ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖେଳକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ବା ଅନୁଶୋଚନା ନାହିଁ। ନିଜ ଜୀବନର ଷଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳୁଥିବା ୪୧ ବର୍ଷୀୟ ରୋନାଲଡୋ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଖେଳରୁ ଅବସର ନେବେ। ସେ କହିଥିଲେ, “ଏହା ମୋର ଶେଷ ବିଶ୍ୱକପ୍। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆସନ୍ତାକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ ଯେମିତି ମୋର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ନହେଉ।”
ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଏବଂ ରିଆଲ ମାଦ୍ରିଦ୍ର ଏହି ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ପୂର୍ବରୁ ଏହା ତାଙ୍କର ଶେଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବୋଲି ମାନୁନଥିଲେ। କାରଣ ୨୦୩୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୪୫ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ। ରୋନାଲଡୋ ରବିବାର ଦିନ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବି, ସେତେବେଳେ ଖେଳ ବନ୍ଦ କରିବି। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏହା କଣ ଶେଷ ବିଶ୍ୱକପ୍? ଦେଖିବା, ଆଗକୁ କଣ ହେଉଛି। ମୁଁ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭଲ ଖେଳିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାହା ବି ହେଉ, ମୁଁ ମନରେ କୌଣସି ବୋଝ ନରଖି ଖେଳିବି। ମୁଁ ଫୁଟବଲ୍କୁ ବହୁତ ଭଲପାଏ, ତେଣୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେବ ଖେଳୁଛି। କୌଣସି ଅଭାବ ପାଇଁ ମୁଁ ଖେଳୁନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳୁଛି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭଳି ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଖେଳର ମଜା ନେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ୩ଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇଛି, ଯାହା ମୋ ହିସାବରେ ଖରାପ ନୁହେଁ।”
ରୋନାଲଡୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୂର୍ବ ୫ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ତୁଳନାରେ ଏହି ବିଶ୍ୱକପକୁ ଅଧିକ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କୋଚ୍ ରୋବର୍ଟୋ ମାର୍ଟିନେଜ୍ଙ୍କ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଦଳ ସ୍ପେନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ରୋନାଲଡୋଙ୍କ କହିବା କଥା, “ଯଦି ଆମର ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତୁ। ଆମ ଦଳ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭଲ କରୁଛି। ସ୍ପେନ୍ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ପୂରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ।”
ଯଦି ରୋନାଲଡୋ ସ୍ପେନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ୨୩୩ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ସେ ରିଆଲ ମାଦ୍ରିଦ୍ କ୍ଲବ୍ ପାଇଁ ୯ ବର୍ଷ ଖେଳିଥିବାରୁ ସ୍ପେନ୍ ସହ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଯଦିଓ ସ୍ପେନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ମାତ୍ର ୪ଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ୨୦୧୮ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସ୍ପେନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ଏକ ଦମଦାର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ (୩ଟି ଗୋଲ୍) ମାରିଥିଲେ। ସ୍ପେନ୍କୁ ଏକ ମଜବୁତ ଦଳ ବୋଲି କହି ସେ କହିଛନ୍ତି, “ସ୍ପେନ୍ ସବୁବେଳେ ଜିତିବା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଦଳ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଟ୍ରଫି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂରା ଅଲଗା ହେବ। ମୁଁ ସ୍ପେନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାକୁ ଭଲପାଏ। ଯିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ୍ ସଜାଡ଼ିବା, ସିଏ ଜିତିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ କହୁଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ହିଁ ଜିତିବୁ।”