ଏହା ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନର ସର୍ବାଧିକ ହିନ୍ଦୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସହର, ଜାଣନ୍ତୁ ଏଠାରେ କେତେ ହିନ୍ଦୁ ବସବାସ କରନ୍ତି?
ପାକିସ୍ତାନରେ ହିନ୍ଦୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁଳ ସହରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥରପାରକର ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ମିଠି ଏବଂ ଉମରକୋଟ ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାଏ। ଏଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ପାକିସ୍ତାନର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଅଧିକ।
Pakistan Hindu City : ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏକ ମୁସଲିମ ବହୁଳ ଦେଶ ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦେଶରେ ଏପରି କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ବିଭାଜନ ପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉପସ୍ଥିତି ଏବେ ବି ମଜବୁତ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାକିସ୍ତାନର ସର୍ବାଧିକ ହିନ୍ଦୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସହର କେଉଁଟି ଏବଂ ସେଠାରେ କେତେ ହିନ୍ଦୁ ରୁହନ୍ତି।
ପାକିସ୍ତାନରେ କେତେ ହିନ୍ଦୁ ରୁହନ୍ତି?
୨୦୨୩ ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୩୯ ଲକ୍ଷ, ଯାହା ଦେଶର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ୧.୬ ପ୍ରତିଶତ। ତେବେ ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରାୟ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ହିନ୍ଦୁ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶରେ ରୁହନ୍ତି, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପଞ୍ଜାବ, ବଲୁଚିସ୍ତାନ ଏବଂ ଖାଇବର ପଖ୍ତୁନଖ୍ୱାରେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି।
ସିନ୍ଧୁରେ ରହିଛି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଧାର
ପାକିସ୍ତାନର ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶକୁ ହିନ୍ଦୁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ଥିବା ଥରପାରକର, ଉମରକୋଟ, ମୀରପୁର ଖାସ ଏବଂ ସଂଘର ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ବସବାସ କରନ୍ତି। ଥରପାରକର ଏବଂ ଉମରକୋଟ ଭାରତ ସୀମାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଏଠାରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।
ସର୍ବାଧିକ ହିନ୍ଦୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସହର
ପାକିସ୍ତାନର ହିନ୍ଦୁ ବହୁଳ ସହରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥରପାରକର ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ‘ମିଠି’ ଏବଂ ‘ଉମରକୋଟ’ ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବାଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଥରପାରକର ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ମିଠି ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହିନ୍ଦୁ ବହୁଳ ସହର ଭାବେ ଗଣାଯାଏ। ଏଠାରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୮୭,୦୦୦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଟନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସହରଟିର ସାମାଜିକ ପରିଚୟ ପାକିସ୍ତାନର ଅନ୍ୟ ସହରଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ସ୍ଥାନୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ଏଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାରସ୍ପରିକ ସଦ୍ଭାବନା ସହ ରୁହନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅନେକ ମୁସଲିମ ପରିବାର ଗୋ-ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାନ୍ତି। ଦୀପାବଳି ଓ ଇଦ୍ ଭଳି ପର୍ବରେ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମିଳିମିଶି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ମୁହରମ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଏବଂ କିଛି ମୁସଲିମ ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି।
ଉମରକୋଟ ମଧ୍ୟ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା
ଉମରକୋଟକୁ ପାକିସ୍ତାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମୁଖ ହିନ୍ଦୁ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୧୦.୭ ଲକ୍ଷ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ ୫୨ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ହିନ୍ଦୁ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଟି ଐତିହାସିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଠାରେ ଚାଷ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ହିନ୍ଦୁ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେହିପରି ବ୍ୟାପାର ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭଲ ଅଂଶୀଦାରି ରହିଛି।