ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଜାଣନ୍ତୁ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା କେତେ ନମ୍ୱର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି
ଭାରତରେ କମ୍ ଉଚ୍ଚତାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀକୁ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର କଥା ଆସେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟତଃ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଯାଏ।
ଅନେକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷଣ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚତାରେ ବ୍ୟାପକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି।
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଏ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଉଚ୍ଚତାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ତାଲିକାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।
ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଉଚ୍ଚତାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ:
ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଉଚ୍ଚତାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ୫ ଫୁଟ ୨ ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ସହିତ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ୧୯୬୫ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ, “ଜୟ ଜବାନ, ଜୟ କିଷାନ,” ଏବେବି ଅମର ରହିଛି।
ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଏବଂ ଏଚ୍.ଡି. ଦେବେଗୌଡା:
୧୯୯୦ ରୁ ୧୯୯୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ୫ ଫୁଟ ୫ ଇଞ୍ଚ ଥିଲା। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କମ୍ ସମୟର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀତା ଏବଂ କଠୋର ରାଜନୈତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ।
ଏହି ସମୟରେ ଜନତା ଦଳ ନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେଗୌଡା ୧୯୯୬ ରୁ ୧୯୯୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ୫ ଫୁଟ ୫ ଇଞ୍ଚ ଥିଲା। ସେ ଦେଶର ଚାଷୀ ରାଜନୀତିରୁ କ୍ଷମତାକୁ ଉଠିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ରାଜନୀତିରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଇନ୍ଦର କୁମାର ଗୁଜରାଲ:
ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ ୫ ଫୁଟ ୪ ଇଞ୍ଚ ଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା ବର୍ଗରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଥିଲା।
ଏହି ସମୟରେ, ୧୯୯୭-୯୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଇନ୍ଦର କୁମାର ଗୁଜରାଲ ତାଙ୍କର ସରଳତା ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ ୫ ଫୁଟ ୭ ଇଞ୍ଚ (୧୭୦ ସେମି) ଥିଲା।
ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ:
ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ୫ ଫୁଟ ୭ ଇଞ୍ଚ। ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଆକାରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ୨୦୧୪ ପରଠାରୁ ତାଙ୍କର ନିରନ୍ତର କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ଆଧାର ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ଶକ୍ତିକୁ ଦର୍ଶାଏ।
ଯଦି ଆମେ ଉଚ୍ଚତା ତୁଳନା କରିବା, ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଉଚ୍ଚତାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଏ।