ଏ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜେଲ୍, ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହାକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ “ପୃଥିବୀରେ ନର୍କ”
ଏହି ଜେଲରେ ପାଦ ଦେବା ଯମ ଦର୍ଶନ ସହ ସମାନ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜେଲଗୁଡ଼ିକ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ହେଲେ, “ପୃଥିବୀରେ ନର୍କ” ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଗୋଟିଏ ଜେଲ ଅଛି। ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜେଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପଛର କାରଣ।
ଏଲ ସାଲଭାଡୋରର ସବୁଠାରୁ କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ନେତା, ହିଂସାତ୍ମକ ଅପରାଧୀ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆତଙ୍କବାଦ ବନ୍ଦୀ କେନ୍ଦ୍ର ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଜେଲକୁ ସର୍ବାଧିକ ସୁରକ୍ଷା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପଳାୟନ ପ୍ରାୟତଃ ଅସମ୍ଭବ।
ଏଠାରେ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ବିଛଣା, ଗଦି କିମ୍ବା ତକିଆ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ; ସେମାନେ କଠିନ କଂକ୍ରିଟ୍ କିମ୍ବା ଲୁହା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଜେଲର କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏବଂ ତାଜା ପବନର ପ୍ରବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ।
ଏହି ଜେଲରେ ପ୍ରାୟ ୪୦,୦୦୦ କଏଦୀଙ୍କୁ ରଖିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କଏଦୀଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ଛୋଟ ବାରାକରେ ରଖାଯାଇଛି; ଏଠାରେ, ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ କଏଦୀ କେବଳ ସର୍ବନିମ୍ନ ପରିମଳ ସୁବିଧା ସହିତ ଗୋଟିଏ ରହିବା ସ୍ଥାନ ସେୟାର କରିପାରିବେ।
ଏହି ଜେଲ୍ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ କଠୋର ଯୋଗାଯୋଗ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ଲାଗୁ କରେ। କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିବା କିମ୍ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଓକିଲ କିମ୍ବା ବାହାର ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ କଠୋର ଭାବରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି।
କାରାଗାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ସଶସ୍ତ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥନ କରାଯାଏ। ବନ୍ଦୀଶାଳା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଏ ଏବଂ ଖସିଯିବାକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୟାସକୁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଯେତେବେଳେ ବି କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଜେଲରୁ ବାହାରକୁ ନିଆଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ହାତକଡ଼ି ଏବଂ ଶିକୁଳି ଲଗାଯାଏ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କଠୋର ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ କଠୋର ନଜରରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି।