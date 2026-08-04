ଦିନକୁ ମାତ୍ର ୨ଟି ସିଗାରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଶରୀରରେ ପକାଇଥାଏ ମାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ!
ଦିନକୁ ମାତ୍ର ୨ଟି ସିଗାରେଟ ଟାଣିବା ଶରୀର ପାଇଁ କୌଣସି କ୍ଷତିକାରକ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ ।
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ : ଦିନକୁ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବା ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅନେକ ଭାବନ୍ତି, ବିଶେଷକରି କର୍ପୋରେଟ୍ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଗତରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଦୌ କମ୍ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ। ଫୁସଫୁସ୍ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ କମ୍ ଧୂମପାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆଶାଠାରୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶରୀରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ବରିଷ୍ଠ ଫୁସଫୁସ୍ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ପୂଜା ଟିଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, ଦିନକୁ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ସିଗାରେଟ୍ ପିଇବାର ପ୍ରଭାବ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ଜାଣି ହୁଏ। ସେ ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ “ନିକୋଟିନ୍ ହେଉଛି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ଯାହା ମସ୍ତିଷ୍କର ଭଲ ଲାଗିବା ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ।” ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହେଲେ ବି ନିୟମିତ ଏହାକୁ ନେଲେ ଶରୀର ଏଥିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇଯାଏ।
ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଏବଂ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ନିକୋଟିନ୍ ଶରୀରରେ ହୃଦ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପକୁ ହଠାତ୍ ବଢ଼ାଇଦିଏ ଏବଂ ରକ୍ତନଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିଦିଏ। ଡାକ୍ତର ପୂଜା କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ଦ୍ୱାରା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଏବଂ ସମଗ୍ର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ।” ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ହେଲେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚାପ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଧୂମପାନ ଯୋଗୁଁ ରକ୍ତ ଟିକେ ଘନ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାର ଭୟ ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳିନଥାଏ। ସମୟ ସହିତ ଫୁସଫୁସର କାମ କରିବା ଶକ୍ତି କମିଯାଏ ଏବଂ ହୃଦ୍ରୋଗ, ପକ୍ଷାଘାତ ତଥା କର୍କଟ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ।
ଏହାସତ୍ତ୍ୱେ ଫୁସଫୁସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରେ ନାହିଁ। ସିଗାରେଟ୍ ଧୂଆଁ ଫୁସଫୁସ୍ ବାୟୁପଥକୁ ଜଳାଇଦିଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ପ୍ରଦାହ ହୁଏ ଏବଂ ଅଧିକ କଫ ଜମା ହୁଏ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ଗଳା ଜ୍ୱଳନ, କାଶ, ଛାତି ଟାଣି ହେବା କିମ୍ବା ପରିଶ୍ରମ କଲାବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦିଏ। ଡାକ୍ତର ପୂଜା କହିଛନ୍ତି, “ଅଳ୍ପ ଧୂମପାନ ମଧ୍ୟ ଫୁସଫୁସର ଦକ୍ଷତାକୁ କମାଇ ଦେଇଥାଏ,” କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ଛୋଟ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣିପାଗ କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ବୋଲି ଭାବି ଏଡ଼ାଇ ଯାଆନ୍ତି।
ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଏବଂ ଫୁସଫୁସ୍ ବ୍ୟତୀତ, ସିଗାରେଟ୍ ଧୂଆଁର ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଶରୀରରେ ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଚାପ ବଢ଼ାଇଦିଏ। ଏହା ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ, କ୍ଷତ ଶୁଖିବାକୁ ଡେରି କରାଏ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଖରାପ କରେ। ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ କମିଯିବା କାରଣରୁ ଚର୍ମ ଏବଂ ପାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିଯାଏ; ଯେପରିକି ଚର୍ମରୋଗ, ମାଢ଼ିରେ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଶରୀରର ଚେହେରା ଫିକା ପଡ଼ିଯିବା।
ଖୁସିର କଥା ଏହା ଯେ, ଯଦି କୌଣସି ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ଦିନକୁ ଦୁଇଟି ସିଗାରେଟ୍ ପିଇବା ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାହା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଶରୀରର ସ୍ଥାୟୀ ବା ବଡ଼ଧରଣର କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ଡାକ୍ତର ପୂଜା କହିଛନ୍ତି, “ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଧୂମପାନ ଛାଡ଼ିଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଶରୀରରେ ହୋଇଥିବା ଏହି କ୍ଷତିଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଠିକ୍ କରାଯାଇପାରିବ।” ତଥାପି ସେ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଳ୍ପ ସମୟର ଧୂମପାନ ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ଅଣୁସ୍ତରରେ, ବିଶେଷକରି ଫୁସଫୁସ୍ ଏବଂ ରକ୍ତନଳୀଗୁଡ଼ିକରେ କୋଷଗତ କ୍ଷତି ଘଟାଇ ସାରିଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଜ୍ମା, ହୃଦ୍ରୋଗ କିମ୍ବା ବଂଶଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ।
ଅନେକଙ୍କର ଭ୍ରାନ୍ତଧାରଣା ଥାଏ ଯେ “ହାଲ୍କା” (ଲାଇଟ୍), କମ୍ ଟାର୍ ଥିବା କିମ୍ବା ଫିଲ୍ଟର୍ ସିଗାରେଟ୍ ବେଶୀ ସୁରକ୍ଷିତ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଡାକ୍ତର ପୂଜା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣ ସିଗାରେଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ହାଲ୍କା ସିଗାରେଟ୍, ବିଡ଼ି କିମ୍ବା ହାତରେ ତିଆରି ତମାଖୁ ସବୁଥିରେ ନିକୋଟିନ୍ ସମେତ ହଜାର ହଜାର କ୍ଷତିକାରକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ। କମ୍ ନିକୋଟିନ୍ ମିଳୁଥିବାରୁ ଧୂମପାନକାରୀମାନେ ଅଧିକ ଗଭୀର ଭାବରେ ନିଶ୍ୱାସ ଟାଣନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଧୂମପାନ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଶରୀର ଭାତକୁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ଭାରତରେ ବିଡ଼ି ପିଇଲେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ନିକୋଟିନ୍ ଏବଂ କାର୍ବନ୍ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ୍ ବାହାରିଥାଏ, ଯାହା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଓ ଫୁସଫୁସ୍ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ।
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଧୂମପାନ କରୁଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ନିୟମିତ ପିଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶରୀରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ନିକୋଟିନ୍ ସହ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇନଥିବାରୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ବାନ୍ତି ଲାଗିବା, ଛାତି ଧଡ଼ଫଡ଼ ହେବା, ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯିବା, ଗଳା ଜ୍ୱଳନ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଶୀଘ୍ର ଦେଖାଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଧୂମପାନକାରୀମାନେ ଏମିତି ତତ୍କାଳ ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଭିତରେ ଭିତରେ କ୍ଷତି ଜମା ହୋଇ ଶେଷରେ ଫୁସଫୁସ୍ ରୋଗ, ହୃଦ୍ରୋଗ, ପକ୍ଷାଘାତ ଏବଂ କର୍କଟ ଭଳି ବଡ଼ ବିପଦ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇଯାଆନ୍ତି।
ଶେଷ କଥା ହେଲା, ଡାକ୍ତର ପୂଜା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି: “ଅଳ୍ପ ଧୂମପାନ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ନିରୀହ ବା କ୍ଷତିହୀନ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ବିପଦ ଏଥିରେ ଅଛି ଯେ ମସ୍ତିଷ୍କ କେତେ ଶୀଘ୍ର ନିକୋଟିନ୍ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ନେଇଥାଏ।” ଯାହା କେବଳ ଏକ ମଜା କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତାହା ଅତି ସହଜରେ ଏକ ଜିଘ୍ନାସୁ ନିଶାରେ ବା ଅଭ୍ୟାସରେ ବଦଳିଯାଏ ଏବଂ ସେଇଠାରୁ ହିଁ ଶରୀରର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଧୂମପାନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ।