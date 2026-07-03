ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଦୁହେଁ ଖେଳିବେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ଏମିତି ରହିବ ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧

ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ରେ କ'ଣ ସତରେ ବୈଭବଙ୍କୁ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ରେ ଭାରତ ୧୮୯ ରନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଇଂଲଣ୍ଡର ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନଥିଲା ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ରଦ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।

ଏବେ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ଜୁଲାଇ ୪, ଶନିବାର ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କି ନାହିଁ।

କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସମସ୍ତେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସାମସନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସବାରୀ ବଦଳରେ ଉଠିଲା ଶବ… ହୋମ ନିଆଁ…

ଟୋପି ବିକ୍ରି କରି କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର…

ସେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦୁଇଟି ଟି-୨୦ରେ କୌଣସି ରନ୍ କରିପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ।

ହେଲେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଯେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଉଭୟ ଖେଳିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ସାମସନ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିବେ ଯେତେବେଳେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଶିବମ ଦୁବେଙ୍କୁ ପଞ୍ଚମ ବୋଲର ଭାବରେ ପଦୋନ୍ନତି ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟମ କ୍ରମରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ।

କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ପାଇଁ ଏକ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଲାଇନଅପ୍ ଖେଳିପାରନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।

ଭାରତୀୟ ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ପାଇଁ ତିନି ଜଣ ସ୍ପିନର ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଲାଇନଅପ୍ ଖେଳିପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଶିବମ୍ ଦୁବେ ଷଷ୍ଠ ବୋଲିଂ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ପାଇଁ ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧:

ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟକିପର), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଇଶାନ କିଶାନ, ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ।

You might also like More from author
More Stories

ସବାରୀ ବଦଳରେ ଉଠିଲା ଶବ… ହୋମ ନିଆଁ…

ଟୋପି ବିକ୍ରି କରି କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର…

୨ ବିଦେଶିନୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ ପରେ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ;…

ଏମିତି ୱାଡ଼େନଙ୍କୁ ଶହେ ସଲାମ?? ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ…

1 of 9,615