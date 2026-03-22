ଇଶାନ କିଶନ ଅଧିନାୟକ, ହେଡ୍-ଅଭିଷେକ କରିବେ ଓପନିଙ୍ଗ, IPL ୨୦୨୬ରେ ଏମିତି ରହିବ SRHର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧!
ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ, ଯେତେବେଳେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ପୂର୍ବ ସିଜନରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଧମାକାଦାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ।
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଇଶାନ କିଶନ ଏବଂ ହାଇନରିଚ୍ କ୍ଲାସେନଙ୍କ ଭଳି ତାରକାଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଦଳ ଏହାର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଶୈଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏବେ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଲିଆମ୍ ଲିଭିଂଷ୍ଟୋନ୍ ମଧ୍ୟ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଥରେ (୨୦୧୬) ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଛି ଏବଂ ସଦ୍ୟତମ ଭାବରେ ୨୦୨୪ରେ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯଦି ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦୋହରାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ କେଉଁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ ମିଶ୍ରଣ SRH ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ।
SRHର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧:
ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଓପନିଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ି ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଉଭୟେ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କର ୨୦୨୪ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦୋହରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏକ ସିଜିନ୍ ଯେଉଁଠାରେ SRH ପାୱାରପ୍ଲେ ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ୭୦-୮୦ ରନ ସ୍କୋର କରିଥିଲା।
ଇଶାନ କିଶାନ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ନେବେ ଏବଂ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହେବେ। କିଶାନ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଏକ ଅଭିଯାନରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତିନୋଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ ୩୧୭ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।
ହେନରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ମାନସିକତା ସହିତ IPL ୨୦୨୬ ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଗତ ସିଜନରେ ସେ ୪୮୭ ରନ କରିଥିଲେ।
ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡି ତାଙ୍କ ପଛକୁ ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମରେ ଖେଳିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଏଥର ଲିଆମ୍ ଲିଭିଂଷ୍ଟୋନ୍ ଦଳର ମଧ୍ୟମ କ୍ରମ ଏବଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବିଭାଗକୁ ମଜବୁତ କରିବେ।
କିନ୍ତୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ୧୭ଟି ଆଇପିଏଲ ଇନିଂସରେ କେବଳ ୨୨୪ ରନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଗତ ସିଜନରେ ୧୬୬ ର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଅନିକେତ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଏଥର ପୁଣି ଥରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ହର୍ଷଲ ପଟେଲ ଏବଂ ଜୟଦେବ ଉନାଦକଟ ପେସ୍ ଆକ୍ରମଣର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ପ୍ରଥମ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବ୍ରାଇଡନ୍ କାର୍ସେ ତୃତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଭୂମିକାରେ ପାଦ ଦେଇପାରନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ, ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଲିଡ୍ ସ୍ପିନରଙ୍କ ଅଭାବ ରହିଛି; ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ହର୍ଷ ଦୁବେଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ପିନର ଭୂମିକାରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇପାରେ।
SRHର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧:
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ଇଶାନ କିଶନ, ହାଇନରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ୍, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଲିଆମ୍ ଲିଭିଂଷ୍ଟୋନ୍, ଅନିକେତ ବର୍ମା, ହର୍ଷଲ ପଟେଲ, ଜୟଦେବ ଉନାଦକଟ, ବ୍ରାଇଡନ୍ କାର୍ସେ, ହର୍ଷ ଦୁବେ।