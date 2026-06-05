ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଏମିତି ରହିବ ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧! ୨ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ୨ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆଠ ବର୍ଷ ପରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ପରସ୍ପର ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁନ୍ ୬ ତାରିଖରୁ ମୁଲାନପୁରରେ ଖେଳାଯିବ।
ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ଐତିହାସିକ କାରଣ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଲାନପୁର ଭେନ୍ୟୁରେ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ। ପୂର୍ବ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ୦-୨ ପରାଜୟକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।
୨୦୧୮ରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ଇନିଂସ ଏବଂ ୨୬୨ ରନ୍ ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଏଥର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ହଶମତୁଲ୍ଲାହ ଶାହିଦିଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ।
ଏହି ସମୟରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେଉଁ ମିଶ୍ରଣରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୫-୨୭ ଚକ୍ରର ଅଂଶ ନୁହେଁ।
ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ:
ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଲାନପୁର ଭେନ୍ୟୁରେ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି, ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିବା କିଛିଟା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ।
କିନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ପିଚ୍ ପୁରୁଣା ହେବା ସହିତ ସଟ୍ ଖେଳିବା ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଚତୁର୍ଥ ଦିନର ଶେଷ ସେସନ୍ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚମ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ, ତେବେ ସ୍ପିନରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯାଦୁର ଜାଲ ବୁଣିପାରିବେ।
ସାମ୍ନା-ସାମ୍ନି ରେକର୍ଡ:
ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୦୧୮ରେ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୋଟ ୪୭୪ ରନ୍ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମୁରଲୀ ବିଜୟ ଏବଂ ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କ ଶତକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା।
ଜବାବରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ୧୦୯ ରନ୍ ରେ ଓଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ଫଲୋଅନ୍ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ମଧ୍ୟ ୧୦୩ ରନ୍ ରେ ପତନ ହୋଇଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ଏକ ଇନିଂସ ଏବଂ ୨୬୨ ରନ୍ ରେ ଜିତିଥିଲା।
ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧:
କେଏଲ ରାହୁଲ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଶୁଭମନ ଗିଲ (କ୍ୟାପଟେନ), ରିଷଭ ପନ୍ତ (ୱିକେଟକିପର), ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ହର୍ଷ ଦୁବେ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଗୁରନୂର ବରାର, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣା।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧:
ଅବଦୁଲ ମାଲିକ, ସିଦିକୁଲ୍ଲାହ ଅଟଳ, ରହମାନୁଲ୍ଲାହ ଗୁରବାଜ, ହଶମତୁଲ୍ଲାହ ଶାହିଦି (କ୍ୟାପଟେନ), ଅଫସର ଜାଜାଇ, ରହମତ ଶାହ, ଆଜମତୁଲ୍ଲାହ ଉମରଜାଇ, ଶରାଫୁଦ୍ଦିନ୍ ଆଶ୍ରଫ୍, ନାଙ୍ଗେୟାଲିଆ ଖାରୋଟେ, କ୍ୟାଇସ୍ ଅହମ୍ମଦ, ଜିଆଉର ରହମାନ।