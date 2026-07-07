ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଫୋଲ୍ଡେବଲ ଫୋନ ପଛରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଲୋକେ , ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ରହସ୍ୟ
ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ର ଚାହିଦା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ପଛରେ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ଫୋଲ୍ଡେବଲ ଫୋନ୍ରେ ଏମିତି ଅନେକ ଫିଚର୍ସ ଅଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଫୋନ୍ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗାଏବ ଅଟେ।
Foldable Phones Features: ଫୋଲ୍ଡେବଲ ଫୋନ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟତା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅଧିକ ଦାମ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଏହାକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କିଣୁଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଲ୍ର ଫୋଲ୍ଡେବଲ ଆଇଫୋନ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟକୁ ଆହୁରି ଗତି ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୁକ୍-ଷ୍ଟାଇଲ୍ (ବହି ଭଳି ଖୋଲୁଥିବା) ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ର ଚାହିଦାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ଏମିତି ଅନେକ ଫିଚର୍ସ ଅଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରୁ ଗାଏବ ଅଟେ। ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକେ ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ଏମିତି କେଉଁ ଫିଚର୍ସ ଅଛି, ଯାହା ବାକି ଫୋନ୍ରେ ମିଳିନଥାଏ।
ଟାବଲେଟ୍ ମୋଡ
ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି କାମରେ ଆସିପାରେ। ଏହା ଫୋନ୍ ସହିତ ଟାବଲେଟ ଭଳି ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରି ଏକ ଫୋନ୍ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଡକ୍ଟିଭିଟି ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଟାବଲେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ତେବେ ଫୋଲ୍ଡେବଲ ଫୋନ ସେହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଏହାର ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବହି ପଢ଼ିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗେମିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ପେସ ଦେଇଥାଏ।
ସ୍ପ୍ଲିଟ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ
ଯଦି ଆପଣ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାର ଫିଚର ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଫୋନ୍ରେ ସ୍କ୍ରିନ ସାଇଜ ଛୋଟ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏହି ଫିଚର୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଜା ନିଆଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଫୋଲ୍ଡେବଲ ଫୋନ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଦିଏ। ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ ଯୋଗୁଁ ଏଥିରେ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ସହଜ ହୋଇଯାଏ।
ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କୀବୋର୍ଡ
ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ଅପ୍ସନ ମିଳେ ନାହିଁ। ବୁକ୍-ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କୀବୋର୍ଡର ଫିଚର୍ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଫୋନ୍ର ଦୁଇଟି ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଆପଣ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଫୋନ୍ ଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।
ଆପ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଟି
ଏହା ଏମିତି ଏକ ଫିଚର୍, ଯାହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରୁ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଏଥିରେ କଭର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ (ବାହାର ସ୍କ୍ରିନ୍) ରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ ଅନ୍ଫୋଲ୍ଡ (ଖୋଲିବା) ହେବା ମାତ୍ରେ ତାହା ମେନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଓପନ୍ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ (ପରିବର୍ତ୍ତନ) ଲହୁଣୀ ଭଳି ମସୃଣ (ସ୍ମୁଦ୍) ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ବା କାମ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସ୍ପେସ୍ ମିଳିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହାର ଓଲଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫୋନ୍କୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିବେ, ମେନ୍ ଡିସପ୍ଲେରେ ଓପନ୍ ଥିବା ଆପ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇ କେବଳ କଭର୍ ଡିସପ୍ଲେକୁ ଚାଲିଆସିବ।