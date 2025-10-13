ରହସ୍ୟମୟ ହ୍ରଦ: ଋତୁ ବଦଳିବା ସହ ବଦଳିଯାଏ ହ୍ରଦର ରଙ୍ଗ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଣ ଅନେକ ହ୍ରଦ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଏପରି ହ୍ରଦ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଯାହା ପାଗ ଏବଂ ସମୟ ଅନୁସାରେ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହି ହ୍ରଦଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଦେଶରେ ନାହିଁ ବରଂ ଆମ ଭାରତରେ ଅଛି। ଏହି ହ୍ରଦଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଯେ, ପାଗ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନର ପ୍ରଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି।
ଲୋନାର ହ୍ରଦ: ଏହି ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ନାମ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଲୋନାର ହ୍ରଦର। ଏହା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବୁଲଧାନା ଜିଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। କୁହାଯାଏ, ଏହି ହ୍ରଦ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଉଦ୍ଗୀରଣ ଯୋଗୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଏହି ହ୍ରଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ୨୦୨୦ରେ ଏହାର ରଙ୍ଗ ହଠାତ୍ ସବୁଜରୁ ଗୋଲାପୀ ହୋଇଗଲା। ଫଳରେ ଏହା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା। କୁହାଯାଏ, ହ୍ରଦରେ ଥିବା ଶୈବାଳ ଏବଂ ଲୁଣ ଯୋଗୁ ପାଣିର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପାଣିର ସ୍ତର କମ୍ ହେଲେ ଏହାର ରଙ୍ଗ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ।
ପାଙ୍ଗୋଙ୍ଗ ହ୍ରଦ: ସେହିଭଳି ଲଦାଖର ପାଙ୍ଗୋଙ୍ଗ ହ୍ରଦ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ 3 ଇଡିଅଟ୍ସ ପରେ ଏହା ଆହୁରି ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଗଲା । ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନରୁ ୧୪,୨୭୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ହ୍ରଦ ପ୍ରାୟ ୧୩୪ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା । ଏହାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ନୀଳ ପାଣି ହଠାତ୍ ଧୂସର ରଙ୍ଗର ହୋଇଯାଏ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ତୀବ୍ରତା, ଆକାଶରେ ମେଘର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତାରେ ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହାର ରଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ।
ସୋମଗୋ ହ୍ରଦ: ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସିକିମ୍ର ସୋମଗୋ ହ୍ରଦକୁ ଏକ ପବିତ୍ର ହ୍ରଦ ଭାବରେ ମାନନ୍ତି। ଏହି ହ୍ରଦ ସହିତ ଅନେକ ଧାର୍ମିକ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ହ୍ରଦ ଏହାର ହିମବାହର ପାଣିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋତୁରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଶୀତଦିନେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମଦିନେ ଏହାର ପାଣି ନୀଳ ଏବଂ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଏହି ହ୍ରଦର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟ।