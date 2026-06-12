ମାତ୍ର ୪୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏହି ଦିଗ୍ଗଜ ଭାରତୀୟ କୋଚ, କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା
ଭାରତର ଅଲିମ୍ପିକ ତାରକା ମନୁ ଭାକରଙ୍କ କୋଚ୍ ଜସପାଲ ରାଣାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ସୁଟିଂ ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ଫେରିବା ପରେ ଜସପାଲ ରାଣାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା।
Manu Bhaker Coach Death : ଭାରତର ଅଲିମ୍ପିକ ତାରକା ମନୁ ଭାକରଙ୍କ କୋଚ୍ ଜସପାଲ ରାଣାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜସପାଲ ରାଣାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ଜୁନ୍ ୧୧ ତାରିଖରେ ସେ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଛନ୍ତି। ମ୍ୟୁନିକ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ସୁଟିଂ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଭାରତ ଫେରିବା ସମୟରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ।
ଭାରତ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଆସ୍ପାତଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜସପାଲ ରାଣା ୪୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି।