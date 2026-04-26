LIC ର ଚମତ୍କାରୀ ଯୋଜନା ବଦଳାଇ ଦେବ ଭାଗ୍ୟ! ମାତ୍ର ୯୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ମିଳିବ ୫ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା; ଖାଲି ଲାଭ ଗଣି ଗଣି ଥିକିବେ!

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: “ଜୀବନ କେ ସାଥ ବି, ଜୀବନ କେ ବାଦ ଭି ।” ଏହା ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମ (LIC) ର ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍। ଅନେକ ଉପାୟରେ, ସେମାନେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏହି ସଂଗଠନ ଏହାର ଅଭିନବ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି।

ଆଜି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ LIC ସ୍ଥିର ଜମା (FD) ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ନିବେଶ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଧନୀ ହୋଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବା ଯେ ଆପଣ ୯୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ଆପଣଙ୍କର ଛଅ ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କିପରି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ।

ଏଲଆଇସିର ଏଫଡି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ: ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଏକ ଯୋଜନା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ LIC ର ସ୍ଥିର ଜମା ଯୋଜନା ଉପଯୁକ୍ତ ରହିବ।

ଏହି ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟିପତି ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଥରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଥରେ ନିବେଶ କଲେ, ଆପଣ ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଏହି ପଲିସିର ଅନନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ୯୦ ଦିନର ପିଲାଠାରୁ ୬୫ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣ ୧୦ ବର୍ଷରୁ ୨୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଲିସି ଅବଧି ବାଛିପାରିବେ।

୬ ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ: LIC ର ସ୍ଥିର ଜମା ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ୨ ଲକ୍ଷ ବୀମା ରାଶି ସହିତ ଏକକ ପଲିସି ପାଇଁ ଏକକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ୯୩,୧୯୩ (GST ସମେତ)। ପରିପକ୍ୱତା ପରେ, ପଲିସି ୨୫ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବା ପରେ, ଆପଣ ୫.୪୫ ଲକ୍ଷ ପାଇବେ। ସର୍ବନିମ୍ନ ବୀମା ରାଶି ୫୦,୦୦୦।

ଏହି ପଲିସି ପାଇଁ ବୀମା ରାଶିର କୌଣସି ଉପର ସୀମା ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପଲିସିକୁ ଏକ ପିଲା ପାଇଁ କ୍ରୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ପିଲାଟି ୮ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କଭରେଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପଲିସିଧାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଲିସି ଆୟ ତାଙ୍କ ନାମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

