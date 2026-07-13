ଲଭ୍ ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ… ହାତର ଏହି ରେଖା କହିବ କିପରି ହେବ ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘର
କେମିତି ହେବ ବିବାହ, ହାତ ରେଖାରୁ ଜାଣନ୍ତୁ...
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ହସ୍ତରେଖା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଆମ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ଭବିଷ୍ୟତର ଦର୍ପଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ରେଖାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆମର କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଆମର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏବଂ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁପ୍ତ କଥା ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରେ।
ହସ୍ତରେଖା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ‘ବିବାହ ରେଖା’ ପରୀକ୍ଷା କରି, ଜଣେ ସହଜରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବେ ଯେ ଜଣେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେ କି ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେ।
ଆପଣଙ୍କ ହାତର ବିବାହ ରେଖା ସିଧା କାନି ଆଙ୍ଗୁଠି ତଳେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ‘ବୁଧ ପର୍ବତ’ କୁହାଯାଏ। ପାପୁଲିର ବାହାର ଧାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଭିତରକୁ ଲମ୍ବିଥିବା ଛୋଟ ରେଖା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ରେଖା।
ଏହି ରେଖାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ କି ପ୍ରକାରର ହେବ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ରେଖାରେ ‘ବର୍ଗ’ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ହସ୍ତରେଖା ବିଜ୍ଞାନ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ ଯେ ଏପରି ଚିହ୍ନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ନିଜ ପସନ୍ଦର ସାଥୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରନ୍ତି। ହେଲେ, ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଯେ ରେଖା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ, କୌଣସି ଭଙ୍ଗ କିମ୍ବା ବାଧା ବିନା।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ରେଖା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଧା, ଗଭୀର ଏବଂ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନରୁ ମୁକ୍ତ, ତେବେ ଏହା ଏକ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ କୁ ସୂଚାଇଥାଏ।
ଏପରି ରେଖା ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିବାହ ପାରିବାରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବାପାମାଆଙ୍କ ସମ୍ମତିରେ ହେବ। ଏକ ସରଳ ରେଖା ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ବିବାହିତ ଜୀବନ ବହୁତ ସ୍ଥିର, ସରଳ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।
ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ତଳେ ଥିବା ତାଳୁର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ‘ଶୁକ୍ର ପର୍ବତ’ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରେମ ବିବାହର ସମ୍ଭାବନା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ।
ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶୁକ୍ର ପର୍ବତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ପ୍ରେମ ବିବାହ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଏକ ଦୃଢ଼ ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୂଚିତ କରେ।
ଶେଷରେ ରେଖାର ଗଠନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ବିବାହ ରେଖା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ କିମ୍ବା ଅନିୟମିତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ବିବାହରେ ବାଧା କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବକୁ ସୂଚିତ କରେ।
ଏପରି ରେଖା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ହାତର ଏହି ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ଭବିଷ୍ୟତର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆମକୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।