ବଡ ଖବର; WTC Final-2023 ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ଖେଳାଳି ଯିବେ ଲଣ୍ଡନ: ମିଳିଲା ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚମ୍ପିଆନସିପର ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଏବେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ । ଐତିହାସିକ ଓଭାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୭ ତାରିଖରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ଦଳର ଅଧିକାଂଶ ଖେଳାଳି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆଇପିଏଲ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ଗୁଜୁରାଟ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇର କିଛି ଖେଳାଳି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି । ଏହା ଭିତରେ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚମ୍ପିଆନସିପ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଖବର ସାମନାକୁ ଆସିଛି । ଭାରତୀୟ ଦଳର ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାଚ ୱିନର ଏହି ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଯିବ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ଯାଉଛି ।

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମର ଭେଟେରାନ ଖେଳାଳି ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ବିଶ୍ବ ଟେଷ୍ଟ ଚମ୍ପିଆନସିପର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ଲଣ୍ଡନକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେବେ କାର୍ତ୍ତିକ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଲଣ୍ଡନ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି । ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ସେ କମେଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୧ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚମ୍ପିଆନସିପର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ତାଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା । ଚଳିତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଛନ୍ତି । ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ପ୍ୟାନେଲରେ ରିକି ପଣ୍ଟିଂ, ମାଥ୍ୟୁ ହେଡେନ, ଜଷ୍ଟିନ ଲେଙ୍ଗର, ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର, ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ନାସିର ହୁସେନ ଏବଂ କୁମାର ସଙ୍ଗକାରା କମେଣ୍ଟ୍ରି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ।

ଏହାବ୍ୟତୀତ ଆସେଜ୍ ସିରିଜ-୨୦୨୩ରେ ମଧ୍ୟ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ କମେଣ୍ଟ୍ରି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ତେବେ ଏହି ସିରିଜରେ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରିବାରେ ସେ ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ପାଲଟିଛନ୍ତି । ସୂଚନା ଥାଉ କି, ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ୨୦୨୧ ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚମ୍ପିଆନସିପ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ୟାନେଲର ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ । ସାଉଥାମ୍ପଟନରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଚମ୍ପିଆନ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଚଳିତବର୍ଷ ଭାରତ ସାମନାରେ ରହିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ।

NEWS – KL Rahul ruled out of WTC final against Australia.

Ishan Kishan named as his replacement in the squad.

Standby players: Ruturaj Gaikwad, Mukesh Kumar, Suryakumar Yadav.

More details here – https://t.co/D79TDN1p7H #TeamIndia

— BCCI (@BCCI) May 8, 2023