ମାଇନସ୍ 8 ଡିଗ୍ରୀରେ 17000 ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ରେ ଏ ସିନେମାର ସୁଟିଂ, ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ କେବେ ହୋଇନି ଏମିତି

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ରିତେଶ ସିଧୱାନୀ ଏବଂ ଫରହାନ ଅଖତରଙ୍କ ଏକ୍ସେଲ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ୍ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାକୁ ଦୃଢ଼ କାହାଣୀ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଜଣାଶୁଣା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସେମାନେ ‘୧୨୦ ବାହାଦୁର’କୁ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯାହାର ସବୁଠି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଫରହାନ ଅଖତର ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏହାର କାହାଣୀ ରେଜଙ୍ଗ ଲାରେ ୧୯୬୨ ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଭାରତ-ଚୀନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଆଧାରିତ।

ହିମାଳୟର ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ଶିଖର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହି ଫିଲ୍ମ ସେହି ସାହସୀ ସୈନିକମାନଙ୍କ ସାହସ, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଅଦମ୍ୟ ସାହସକୁ ଦେଖାଇବ ଯେଉଁମାନେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଭୂମି ଛାଡି ନଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରଜନୀଶ ‘ରାଜି’ ଘାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ କାହାଣୀକୁ ପରଦାରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରାଯାଇଛି।

 

ରଜନିଶ କୁହନ୍ତି, ‘କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ମର ପରିମାଣ ବହୁତ ବଡ଼, ୧୪,୦୦୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ୬୦୦ ଲୋକଙ୍କ କ୍ରୁ ସହିତ ସୁଟିଂ, ଯେଉଁଠାରେ କ୍ରେନ୍, ଲାଇଟିଂ ଟ୍ରକ୍, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶହ ଶହ ଅତିରିକ୍ତ ଭଳି ସୁଟିଂରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଶାଳ ଉପକରଣ ଥିଲା, ସେହି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ କାମ କରୁଥିଲା, କେତେବେଳେ ଆମେ ରାତିରେ ମାଇନସ୍ ୮ ଡିଗ୍ରୀରେ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲୁ, ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ କାମ ସାଧନ କରିଥିଲୁ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା।

ସେ ଆହୁରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ‘ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ: ହିମାଳୟରେ ୧୨୦ ଭାରତୀୟ ସୈନିକ ୩,୦୦୦ ଚୀନ୍ ସୈନିକଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କାହିଁକି ମହିମା ରହିବ ନାହିଁ? ଲଦାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆମକୁ ଏତେ ଛୋଟ ଅନୁଭବ କରାଏ, ଏବଂ କୌଣସି କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସ ଆମ ଆଖି ଦେଖୁଥିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଏଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ।’

ରଜନୀଶ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଫିଲ୍ମର ଆକ୍ସନ, ବିସ୍ଫୋରଣ, ହାତରୁ ହାତ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ସିକ୍ୱେନ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ କାନଭାସରେ ସୁଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ପ୍ରାୟ 35 ମିନିଟ୍ ର କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ସୁଟ୍ କରିଛୁ, ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ଭାରତରେ କେହି ଏପରି କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି।

ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ତବ ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ବାସ୍ତବ, ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରୁଥିବା ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସେହି ଯୁଦ୍ଧର ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ବରଫ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥିଲୁ ଯେଉଁମାନେ ‘ଗେମ୍ ଅଫ୍ ଥ୍ରୋନ୍ସ’ରେ କାମ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତ ତୁଷାର ଝଡ଼ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ପ୍ରକୃତ ଯୁଦ୍ଧ ୧୭,୦୦୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ, ମାଇନସ୍ ୨୪ ଡିଗ୍ରୀରେ, ତୁଷାର ଝଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ବାସ୍ତବତା ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା।’

 

ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ୧୨୦ ବାହାଦୁରର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଟିଜର ସମ୍ପ୍ରତି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି, ଯାହା ଫିଲ୍ମ ଦେଖାଇବ ସାହସର ମହାକାବ୍ୟ ଗାଥାର ଏକ ଦୃଢ଼ ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୧୯୬୨ ରେଜାଙ୍ଗ ଲା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ୧୨୦ ଜଣ ଭାରତୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, ଯାହାକୁ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ସାହସିକ ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ରଜନୀଶ ‘ରାଜି’ ଘାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ରିତେଶ ସିଧୱାନୀ, ଫରହାନ ଅଖତର (ଏକ୍ସେଲ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ) ଏବଂ ଅମିତ ଚନ୍ଦ୍ର (ଟ୍ରିଗର ହାପି ଷ୍ଟୁଡିଓ) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ। ଏହା ଏକ୍ସେଲ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ଏକ ପ୍ରଯୋଜନା। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୨୧ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ।

