ନା ଗୋଟେ ମିନିଟ ଆଗ, ନା ପଛ ! ପ୍ରତିଦିନ ଠିକ ୪ ଟାରେ ହେଉଥିବା ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ବର୍ଷା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚକିତ କରିଛି ! ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ଏହି ରହସ୍ୟ
ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ମୁଖ୍ୟତଃ କଙ୍ଗୋ ବେସିନ୍, ଆମାଜନ ବର୍ଷାରଣ୍ୟ (Rainforest) ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତି ନିଜ ନିୟମ ମାମଲାରେ କେତେ ସଠିକ୍।
4 O’Clock Rain : ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ମୁଖ୍ୟତଃ କଙ୍ଗୋ ବେସିନ୍, ଆମାଜନ ବର୍ଷାରଣ୍ୟ (Rainforest) ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତି ନିଜ ନିୟମ ମାମଲାରେ କେତେ ସଠିକ୍।
ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା:
ବିଷୁବ ରେଖା (ଭୂମଧ୍ୟ ରେଖା) ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଠିକ୍ ୪ ଟା ବେଳେ ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ।
ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ‘୪ ଓ କ୍ଲକ୍ ରେନ୍’ (4 O’Clock Rain) କିମ୍ବା ସଂବହନ ବର୍ଷା (Convectional Rainfall) ନାମ ଦିଆଯାଇଛି।
ବିଷୁବ ରେଖା ଉପରେ ସାରା ବର୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଜଳ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ।
ଅପରାହ୍ନ ପରେ ଉଚ୍ଚତାରେ ପବନ ଥଣ୍ଡା ହେବା ହେତୁ ଘନୀଭବନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜଳବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ଭାରୀ ହୋଇ ବର୍ଷିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି।
ଏହି ଅନନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ପୃଥିବୀର ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳ ଯେପରିକି ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲ, କଙ୍ଗୋ ବେସିନ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।
ରହସ୍ୟମୟ ବର୍ଷା
ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପାଣିପାଗର ଅନେକ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ବିଷୁବ ରେଖା ଅର୍ଥାତ୍ ଇକ୍ୱେଟର (Equator) ନିକଟରେ ଘଟୁଥିବା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚକିତ କରିଥାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କେତେକ ଭାଗରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ, ବିଶେଷ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ୪ ଟା ବେଳେ, ହଠାତ୍ ଆକାଶରେ ଘନ କଳା ବାଦଲ ଘୋଟି ଆସେ ଏବଂ ମୂଷଳଧାରାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ।
ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ ଏହି ଅନନ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ‘୪ ଓ କ୍ଲକ୍ ରେନ୍’ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଥର ଶୁଣିଲେ ଏହା କୌଣସି ରହସ୍ୟ, ଚମତ୍କାର କିମ୍ବା ଯାଦୁ ପରି ମନେହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ ଏବଂ ରୋଚକ ବିଜ୍ଞାନ କାମ କରିଥାଏ।
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସିଧା କିରଣ ଏବଂ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ସାଜନ୍ତି କାରଣ
ଇକ୍ୱେଟର (ବିଷୁବ ରେଖା) ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଠିକ ମଝି ଭାଗ ଦେଇ ଗତି କରିଥିବା ଏକ କାଳ୍ପନିକ ରେଖା, ଯାହା ପୃଥିବୀକୁ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ସମାନ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହି ବିଶେଷ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ସାରା ବର୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ବିଲକୁଲ୍ ସିଧା ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବଦା ଅଧିକ ରହେ ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ।
ଭୂମଧ୍ୟ ରେଖା ଆଖପାଖରେ ଥିବା ବିଶାଳ ମହାସାଗର, ନଦୀ ଏବଂ ଘନ ବର୍ଷାରଣ୍ୟ (Rainforests) ଏଠାକାର ପବନକୁ ସବୁବେଳେ ଆର୍ଦ୍ର (ନମ) କରି ରଖିଥାଏ। ସକାଳୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ପ୍ରଖର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଓ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଜଳଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକର ଜଳ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ଯାହାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ ବାଷ୍ପୀଭବନ (Evaporation) କୁହାଯାଏ। ଦିନ ଯେତିକି ବଢ଼େ, ପବନରେ ଆର୍ଦ୍ରତାର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସେତିକି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗେ।
କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଭାରୀ ବାଦଲ?
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ଗରମ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଆର୍ଦ୍ର ପବନ ହାଲୁକା ହୋଇ ଆକାଶରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଉଚ୍ଚତାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ଥିବା ହେତୁ ଏହି ଗରମ ପବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଲାଗେ, ଯାହାଫଳରେ ପବନରେ ଥିବା ବାଷ୍ପ ଜଳର ଛୋଟ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁର ରୂପ ନେଇଥାଏ।
ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଘନୀଭବନ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ଆକାଶରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନ ଏବଂ ଭାରୀ ବାଦଲ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଅପରାହ୍ନ ୩ ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାଦଲରେ ଥିବା ଏହି ଜଳବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଏ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପବନରେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଆମାଜନ ଏବଂ କଙ୍ଗୋ ବେସିନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ
ସନ୍ଧ୍ୟା ଠିକ୍ ୪ ଟା ଆଖପାଖରେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ଯାହା ପରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ବାଦଲର ଗର୍ଜନ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରାୟ ଏକ ରୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବର୍ଷିବା ପରେ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା ହୋଇଯାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏହି ନିୟମିତ ବର୍ଷା ଅନୁସାରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସାରା ଦିନର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି।
ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନରେ ଏହାକୁ ସଂବହନ ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ କନଭେକ୍ସନାଲ୍ ରେନ୍ (Convectional Rain) କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ରୂପ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଫ୍ରିକାର କଙ୍ଗୋ ବେସିନ୍, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଆମାଜନ ବର୍ଷାରଣ୍ୟ (Rainforest) ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆର କେତେକ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ।
ନିଷ୍କର୍ଷ
ଘଣ୍ଟାର କଣ୍ଟା ଅନୁସାରେ ହେଉଥିବା ଏହି ‘୪ ଓ କ୍ଲକ୍ ରେନ୍’ ଏହି କଥାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ଯେ ପ୍ରକୃତି ନିଜ ନିୟମ ମାମଲାରେ କେତେ ସଠିକ୍ ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରେ। ଏହା ପଛରେ ଥିବା ସଂବହନ ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅନନ୍ୟ ସନ୍ତୁଳନକୁ ବୁଝିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ।