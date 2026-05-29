ଚାକିରି ସହ କୁକୁର ବୁଲାଇ କମାଉଛନ୍ତି ମାସକୁ ୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ!
ନ୍ୟୁୟର୍କ : ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନିଜର ପୋଷା କୁକୁର ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲପାଇବାକୁ ଏକ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। କୋବି ଗୁଡହାର୍ଟ ନାମକ ଜଣେ ୨୮ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ‘ଗୁଡହାର୍ଟ ଡଗ କୋ’ ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଚାକିରି ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ କାମ ଭାବରେ ଏହି କୁକୁର ବୁଲାଇବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ସେ ମାସକୁ ୬,୦୦୦ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ (ପ୍ରାୟ ୫.୭୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି।
ଗୁଡହାର୍ଟ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଚାକିରି ଅନୁସାରେ ସଜାଇଛନ୍ତି। ସେ ସକାଳୁ, ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବା ଛୁଟି ସମୟରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏବଂ ଶନି-ରବିବାର ଦିନ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ବୁଲାଇବା କାମ କରନ୍ତି। ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟୋଜିତ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ମିଶି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୧୦ରୁ ୨୦ଟି କୁକୁରଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି। ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପୋଷା କୁକୁରଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଏଭଳି ସେବା ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଏବେ ଖୁବ୍ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି।