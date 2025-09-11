Foot Pain: ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଗାୟବ ହୋଇଯିବ ପାଦ ଦରଜ, ଲଗାନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଜିକ୍ ତେଲ
ପାଦ ବିନ୍ଧା ଏବଂ ଫୁଲାରୁ ତୁରନ୍ତ ଆରାମ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସହଜ ଘରୋଇ ଉପଚାରଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ। ମାତ୍ର 7 ଦିନରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆମ ସମଗ୍ର ଶରୀରର ଭାର ଆମ ପାଦ ଉପରେ। ଚାଲିବା, ଦୌଡ଼ିବା, ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା ଘରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ପାଦ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଦିନର ଶେଷରେ ପ୍ରାୟତଃ ପାଦରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଫୁଲା ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ସମୟରେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏତେ ବଢ଼ିଯାଏ ଯେ ନିଦ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଔଷଧ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଆପଣ କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଭଲ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆରାମ ପାଇପାରିବେ।
ଡାକ୍ତର ଉପାସନ ବୋହରା କୁହନ୍ତି ଯେ, ପାଦ ବିନ୍ଧା ବା ଦରଜ ପାଇଁ ରସୁଣ ତେଲକୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କାରଣ ଏହା ପାଦ ଫୁଲା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉଭୟକୁ କମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ରସୁଣ ତେଲ କିପରି ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ କିପରି ଲଗାଇବେ ଜାଣନ୍ତୁ?
10 ଟି ରସୁଣ କୋଲାକୁ ଦର ଛେଚା କରି ସୋରିଷ କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ ମିଶାନ୍ତୁ।
ରସୁଣ ହାଲୁକା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଭାଜନ୍ତୁ
ଏହା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲେ, ଏହାକୁ ଛାଣି ଗୌଣସି ପାତ୍ରରେ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖନ୍ତୁ
ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ମାଲିସ୍ କରନ୍ତୁ।
ନିୟମିତ ବ୍ୟବହାର ସହିତ, ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପାଦ ଫୁଲା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଆପଣ ଏହି ତେଲଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ
ସୋରିଷ ତେଲ
ଏହା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀର କଠିନତା ଦୂର କରେ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଠିଆ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଗୋଡ଼ରେ ଭାରୀ ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋରିଷ ତେଲ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ।
ନଡ଼ିଆ ତେଲ
ନଡ଼ିଆ ଚର୍ମକୁ ନରମ କରିବା ସହିତ ଗୋଡ଼ର ସ୍ନାୟୁ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀକୁ ଆରାମ ଦିଏ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଡ଼ରେ ଜଳାପୋଡ଼ା କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଥକା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଉଷୁମ ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ ମାଲିସ୍ କରିବା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ।
ଲାଭେଣ୍ଡର ତେଲ
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ ନିଦ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ତେବେ ଲାଭେଣ୍ଡର ତେଲ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ। ଏହା ପାଦ ମାଲିସ୍ କରିବା ସହିତ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଆରାମ ଦିଏ। ଆପଣ ଏହାକୁ ନଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଅଲିଭ୍ ତେଲ ସହିତ ମିଶାଇ ମାଲିସ୍ କରିପାରିବେ।
ଅଲିଭ ଅଏଲ୍
ଅଲିଭ ତେଲରେ ଉପସ୍ଥିତ anti-inflammatory compounds ପାଦ ଫୁଲା ଏବଂ କଠିନତା ଦୂର କରେ। ଏହି ତେଲ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଇଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସମସ୍ୟା ଥାଏ।