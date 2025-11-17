Alert For Whatsapp Users: ହ୍ବାଟ୍ସଆପ ପ୍ରଇଭେଟ ଚାଟ ଲିକ୍ କରିଦେବ ଏହି ଛୋଟ ଭୁଲ, କ’ଣ ଆପଣ ବି ସେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି?
ହ୍ବାଟ୍ସଆପ ପ୍ରଇଭେଟ ଚାଟ ଲିକ୍ କରିଦେବ ଏହି ଛୋଟ ଭୁଲ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: WhatsAppକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ କାରଣ ଏଥିରେ ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ଏନକ୍ରିପ୍ସନ୍ ସୁବିଧା ଅଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅନେକ ଥର ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାଟ୍ ଲିକ୍ ହୋଇଯାଏ, ଏବଂ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆପ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ପ୍ରକୃତ କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ନିଜେ କରିଥିବା ଏକ ସାଧାରଣ ଭୁଲ, ଯାହା ଅଜାଣତରେ ସେମାନଙ୍କ ଚାଟ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ।
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ
ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ Google Drive କିମ୍ବା iCloud ରେ WhatsApp ଚାଟ୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଚାଲୁ କରନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଫୋନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ସମୟରେ ମେସେଜ୍ ଯେପରି ଉଡ଼ି ନଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହିଠାରୁ ବିପଦ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ଏନକ୍ରିପ୍ସନ୍ କେବଳ ସେହି ଚାଟ୍ ପାଇଁ କାମ କରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଏବଂ ରିସିଭରଙ୍କ ଫୋନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ। ତଥାପି, କ୍ଲାଉଡ୍ରେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ସମାନ ଏନକ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାଉଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ପର୍ଯନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯିବ, ତେବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର WhatsApp ବ୍ୟାକଅପ୍ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏହା ଅନେକ ଚାଟ୍ ଲିକ୍ ହେବାର କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।
ଦୁର୍ବଳ ପାସୱାର୍ଡ ଏବଂ OTP ଠକେଇ ଏହି କାମ କରିଥାଏ
ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର Google କିମ୍ବା Apple ଆକାଉଣ୍ଟ ପାସୱାର୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ସରଳ ରଖନ୍ତି କିମ୍ବା ସବୁଠି ସମାନ ପାସୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହା ହ୍ୟାକିଂର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, OTP ସ୍କାମ୍ ଅଜାଣତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଆକ୍ସେସ୍ ଦେଇପାରେ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାଉଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆକ୍ସେସ୍ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର WhatsApp ବ୍ୟାକଅପ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୋଲା ପୁସ୍ତକ ହୋଇଯାଏ।
ଗ୍ୟାଲେରୀ ସିଙ୍କ୍ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ୍ ଲିକ୍ ହୁଏ
କେତେକ ସମୟରେ, ଚାଟ୍ ସିଧାସଳଖ WhatsAppରୁ ଲିକ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଫୋନ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲିକ୍ ହୁଏ। ଅଟୋ-ମିଡିଆ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଅନ୍ ହେବା ଦ୍ବାରା, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫଟୋ, ଭିଡିଓ କିମ୍ବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଧିକ ଫୋନ୍ ଆପ୍ସରୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରାଯାଇପାରିବ। କୌଣସି ଭୁଲ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟାଲ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଡାଟା ଲିକ ହୋଇପାରେ ।
ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାଟ୍ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ?
ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ ଲିକ୍ ଏଡାଇବାର ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା।
କ୍ଲାଉଡ୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏନକ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅନ କରନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କ Google/Apple ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପାସୱାର୍ଡ ଏବଂ 2FA ଆକ୍ଟିଭ କରନ୍ତୁ
ଅଟୋ-ମିଡିଆ ଡାଉନଲୋଡ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ
କୌଣସି ଅଜଣା ଲିଙ୍କ୍ କିମ୍ବା OTP ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ