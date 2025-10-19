ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଗଲା ୨୫ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ, ନହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତା ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ

ଅନେକ ଆମେରିକୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ।

By Subhasmita Das
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ନିକଟରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦକୁ ସେ ଅଟକାଇଛନ୍ତି। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରଗ୍ସ ବହନ କରୁଥିବା ଏକ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଆମେରିକା ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିଲା। ଯଦି ଏହି ବୁଡ଼ାଜାହାଜକୁ ଅଟକାଯାଇ ନ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ୨୫ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତା।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ସେନା କାରିବିଆନରେ ଆମେରିକା ଉପକୂଳ ଆଡକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଡ୍ରଗ୍ସ ପରିବହନକାରୀ ବୁଡ଼ାଜାହାଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି।

ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଟ୍ରୁଥ୍ଆଉଟ୍ ସୋସିଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଡ୍ରଗ୍ସ ପରିବହନକାରୀ ବୁଡ଼ାଜାହାଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ମୋର ମହାନ ସମ୍ମାନ।”

ବୁଡ଼ାଜାହାଜଟି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଔଷଧରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା:

ଆମେରିକାର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବୁଡ଼ାଜାହାଜରେ ପ୍ରାୟତଃ ଫେଣ୍ଟାନିଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ବିପଜ୍ଜନକ ବେଆଇନ୍ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହା ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତା।

୨୫ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥାନ୍ତା: 

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବୁଡ଼ାଜାହାଜକୁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। “ଯଦି ମୁଁ ଏହାକୁ ଆମେରିକୀୟ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଅତି କମରେ ୨୫ ହଜାର ଆମେରିକୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତା। ବଞ୍ଚିଥିବା ଦୁଇ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ଏବଂ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶ ଇକ୍ୱେଡର ଏବଂ କଲମ୍ବିଆକୁ ପଠାଯାଉଛି।”

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଡ଼ାଜାହାଜରେ ଥିବା ଦୁଇଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଉଠାଇ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା।

