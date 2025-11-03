Shampoo Invention: ବିହାରର ଏହି ଭଣ୍ଡାରୀ ଦୁନିଆକୁ ଦେଇଥିଲେ ‘ଶାମ୍ପୁ’ର ଆଇଡିଆ, ହୁଏତ ଆପଣ ବି ଏ କାହାଣୀ ଜାଣି ନଥିବେ…
ବିହାରର ଏହି ଭଣ୍ଡାରୀ ଦୁନିଆକୁ ଦେଇଥିଲେ 'ଶାମ୍ପୁ'ର ଆଇଡିଆ ।
ପାଟଣା: ଆଜିର ସମୟରେ ଯିଏ କେହି ବି ଶାମ୍ପୁର ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କେଶ ସଫା କରୁଛି । କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ଶାମ୍ପୁର ପ୍ରାରମ୍ଭ କେଉଁଠାରୁ ହୋଇଥିଲା ? ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଏହାର ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ।
କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ କହେ ଯେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଯେଉଁ ଶାମ୍ପୁ ସାହାଯ୍ୟରେ କେଶ ଘୋଉଛି, ତାହା ବିହାରରେ ଜନ୍ମ । ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା କୌଣସି ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଲିଖିତ ଇତିହାସ।
ଏହି କାହାଣୀ ଶେଖ ଦିନ ମହମ୍ମଦଙ୍କର, ଯିଏ ପାଟନାର ଏକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ନାହିଁ କେବଳ କେଶର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ଏକ ଦେଶୀ ରେସିପି ଉଦ୍ଭାବନ କରିନଥିଲେ ବରଂ ଏହାକୁ ୟୁରୋପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ସେ ‘ଚମ୍ପି’ ଅର୍ଥାତ ମୁଣ୍ଡ ମସାଜକୁ ଏପରି ଏକ କଳା ରୂପରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ, ଯାହା ପରେ ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆରେ ‘ଶାମ୍ପୁ’ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଏହି ଶବ୍ଦଟି ବିହାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ।
ସେ ଥିଲା ୧୭୫୯ ମସିହା, ଏବଂ ଭାରତ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଯୁଗ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା। ଶେଖ ଦିନ ମହମ୍ମଦ ପାଟନାର ଏକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିଲାଦିନରୁ, ସେ କେଶ ଯତ୍ନ ଏବଂ ମସାଜ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ।
ସେ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ କେଶକୁ ସାମ୍ପୁ କରୁଥିବାର ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ କେବଳ ତେଲ ହିଁ କେଶର ଯତ୍ନ ନେବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା ଯାହା ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କେଶର କାହାଣୀକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା ।
ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ, ସେ ଜଡ଼ିବୁଟି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ସହିତ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ, ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ନିମ, ରୀଠା, ଶିକାକାଇ, ତୁଳସୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଔଷଧି ଗଛ କେଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ, ସେ ଏହି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକରୁ ଏକ ବିଶେଷ ହର୍ବାଲ ମିଶ୍ରଣ ତିଆରି କଲେ।
ଯେତେବେଳେ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ କେଶ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ନରମ ଏବଂ ଚମକଦାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏହା ଆଧୁନିକ ‘ଶାମ୍ପୁ’ ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରୂପ ଥିଲେ ।
ଶେଖ ଦିନ ମହମ୍ମଦ କେବଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିନଥିଲେ ବରଂ ଏହାକୁ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। 1780 ଦଶକରେ, ସେ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ସେନା ଅଧିକାରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବେକରଙ୍କ ସହିତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଚମ୍ପି କୌଶଳ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ।
ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ, ପାରମ୍ପରିକ ଭାରତୀୟ ମୁଣ୍ଡ ମସାଜ ଏବଂ ଜଡ଼ିବୁଟିର ମିଶ୍ରଣ ଶରୀର ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉଭୟ ପାଇଁ କିପରି ଲାଭଦାୟକ। ଏହି ଚମ୍ପି କୌଶଳକୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ, ସେମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ନୂତନ ନାମ ଦେଲେ, ଯାହାର ନାମ ହେଲା ‘ଶାମ୍ପୁ ବାଥ୍’।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଶେଖ ଦିନ୍ ମହମ୍ମଦ ୧୮୧୪ ମସିହାରେ ବ୍ରାଇଟନରେ ଏକ ସ୍ପା ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଔଷଧୀୟ ବା ଇଣ୍ଡିୟାନ ମେଡିକେଟେଡ୍ ବାଷ୍ପ ସ୍ନାନ ବା ବେପୋର ବାଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ସେହି ସମୟରେ ୟୁରୋପରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡର ମହାରାଣୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାହକ ବା କ୍ଲାଇଣ୍ଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାମିଲ ଥିଲେ। ସେ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପରେ ଭାରତୀୟ ହର୍ବାଲ ଫର୍ମୁଲା ଏବଂ ମସାଜ୍ କୌଶଳକୁ ପ୍ରସାର କରିଦେଲେ।