ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ? ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି
ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାହାଲେ କିଏ ଥିଲେ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ନାମ ମନେ ପଡ଼େ।
ହେଲେ, ୧୯୪୭ ମସିହାରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ ନେତା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାସିତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି।
ସେହି ନେତା ଥିଲେ ମୌଲାନା ବରକତୁଲ୍ଲା ଖାନ ଭୋପାଲି। ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ।
ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସରକାର ଗଠନ:
ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ବିପ୍ଳବୀମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ, ଡିସେମ୍ବର ୧, ୧୯୧୫ ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କାବୁଲରେ ଭାରତର ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ସରକାରରେ, ରାଜା ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୌଲାନା ବରକତୁଲ୍ଲା ଭୋପାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ମୌଲାନା ଉବୈଦୁଲ୍ଲା ସିନ୍ଧୀ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମର୍ଥନ ପାଇବାକୁ ମିଶନ୍:
ନିର୍ବାସିତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ, ମୌଲାନା ବରକତୁଲ୍ଲା ଜର୍ମାନୀ, ତୁର୍କୀ ଏବଂ ରୁଷ ଭଳି ଦେଶମାନଙ୍କଠାରୁ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମରିକ ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଉପନିବେଶବାଦୀ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିବା।
ଅନେକ ଭାଷାର ବିଦ୍ୱାନ:
୭ ଜୁଲାଇ ୧୮୫୪ରେ ଭୋପାଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମୌଲାନା ବରକତୁଲ୍ଲା ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଭାଷାଗତ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ସେ ଆରବି, ପାରସିକ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ଇଂରାଜୀ, ଜର୍ମାନ, ଫରାସୀ ଏବଂ ଜାପାନୀ ସମେତ ସାତରୁ ଅଧିକ ଭାଷାରେ ଦକ୍ଷ ଥିଲେ।
ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଉତ୍କର୍ଷତା ଯୋଗୁଁ, ସେ ଜାପାନରେ ଉର୍ଦ୍ଦୁର ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ ପଦବୀ ପାଇଲେ। ସେଠାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଏବଂ ଭାଷା ଉପରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପନିବେଶ ବିରୋଧୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରଚାର ଜାରି ରଖିଲେ।
ଗଦର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅବଦାନ:
୧୯୧୩ ମସିହାରେ ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋରେ ଗଦର ପାର୍ଟି ଗଠନ ପଛରେ ମୌଲାନା ବରକତୁଲ୍ଲା ଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଲାଲା ହରଦୟାଲ ଏବଂ ସୋହନ ସିଂହ ଭକନାଙ୍କ ଭଳି ବିପ୍ଳବୀ ନେତାଙ୍କ ସହ କାମ କରି, ସେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ଜାପାନରେ ରହୁଥିବା ସମୟରେ, ସେ *ଦି ଇସଲାମିକ୍ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି* ନାମକ ଏକ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର କଠୋର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଲେଖା ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଶେଷରେ ବ୍ରିଟିଶ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ସେ ଦେଶ ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ।