ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପ୍ରଥମ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇଲେ ଏହି ପାଇଲଟ୍‌, ‘ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ’ରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା କ୍ୟାବିନ୍ ପରିବେଶ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମ(ରାମ ଲଲ୍ଲା)ଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀ । ଏଥିପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବିମାନ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଶନିବାର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଭିମୂଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଛି । ଏହି ବିମାନର ପାଇଲଟ୍ ‘ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ’ କହି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ଏଏନ୍‌ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେୟାର କରାଯାଇଛି

