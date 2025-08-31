ଘର ଅଗଣାରେ ଥିବା ଏହି ଗଛ ଦୂର କରିବ ଲିଭର ସମସ୍ୟା, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ ବ୍ୟବହାର

ଏହି ଗଛ ଦୂର କରିବ ଲିଭର ସମସ୍ୟା, ଜାଣନ୍ତୁ

By Chinmayee Beura

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଯକୃତ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ଯକୃତ ଶରୀରକୁ ସୁଗମ ଭାବରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯକୃତ ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରି ରକ୍ତକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯକୃତ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କ ଯକୃତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏସବୁ ଯକୃତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏପରି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଯକୃତକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଏବଂ ଯକୃତ କ୍ଷତିକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏପରି ଏକ ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକୁ Dandelion କୁହାଯାଏ। ଏହି ଗଛ ଯକୃତ ପାଇଁ ଔଷଧ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।

ଯକୃତ ପାଇଁ Dandelion ଲାଭଦାୟକ ଗଛ: ଏହି ଗଛ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଆସୁଛି କାରଣ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, Dandelion ମୂଳ ଆପଣଙ୍କ ଯକୃତକୁ ଯକୃତ ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ରୁ ରକ୍ଷା କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି, ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଯକୃତକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପୁଣି ବିଷାକ୍ତ ସାପ ନେଲା ଜୀବନ, ହସ୍ପିଟାଲରେ…

ସବୁ ସରକାରୀ କୋଠାରେ ଲାଗିବ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍‌,…

ଯକୃତ ପାଇଁ Dandelion କିପରି ଲାଭଦାୟକ: ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍ ଅଫ୍ ବେସିକ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଜୁଲୋଜିରେ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଗବେଷକମାନେ ଯକୃତ ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ପୀଡିତ ମୂଷାକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ​​ତାହା ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ। ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, Dandelion ଯକୃତ ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ରୋକିଥାଏ।

Dandelion ମୁକ୍ତ ରାଡିକାଲ୍ସରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଏବଂ ପ୍ରଦାହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କୋଷଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ। Dandelion ମୂଳ ନିଷ୍କାସନ ଯକୃତରେ ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଚାପ, ପ୍ରଦାହ ଏବଂ ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଗବେଷକମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଷ୍କାସନ ଯକୃତ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ଟିସୁଗୁଡ଼ିକୁ ମରାମତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ଯକୃତ ପାଇଁ Dandelion ଗଛ କିପରି କାମ କରେ: Dandelion ମୂଳରେ ଫ୍ଲାଭୋନଏଡ୍ସ, ଫେନୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍, ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ଜୈବିକ ସକ୍ରିୟ ଯୌଗିକ ଥାଏ ଯାହା ପ୍ରଦାହକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ, ମୁକ୍ତ ରାଡିକାଲ୍ସ ସହିତ ଲଢ଼ିବାରେ ଏବଂ ଶରୀରରେ ପିତ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଏ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଡିଟକ୍ସିଫିକେସନ୍ ହୁଏ।

You might also like More from author
More Stories

ପୁଣି ବିଷାକ୍ତ ସାପ ନେଲା ଜୀବନ, ହସ୍ପିଟାଲରେ…

ସବୁ ସରକାରୀ କୋଠାରେ ଲାଗିବ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍‌,…

ରାଧାଷ୍ଟମୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଶୁଭ ଯୋଗ, ଏହି ୫…

ଆଜି ରବିବାରରେ ମେଷ, ବୃଷ, କର୍କଟ ରାଶିର…

1 of 27,090