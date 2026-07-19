ଏହି ଗଛ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ, ଘରେ ଲଗାଇଲେ ବଢ଼େ ଧନଧାନ୍ୟ, ଖେଳିଯାଏ ସୁଖର ଲହରୀ
କନିଅର ଗଛ ଘରର କେଉଁ କୋଣରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ୍?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଘର ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରନ୍ତି। ଘରେ ଗଛ କେବଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ଲଗାଯାଏ ନାହିଁ; ଏହା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜ କରିଥାଏ।
ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ତୁଳସୀ, ଅପରାଜିତା ଏବଂ ଅଶୋକ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଶୁଭ ଗଛ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ। କନିଅର ଗଛ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଶୁଭ ଗଛ।
ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ; ଏହାକୁ ଘରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ, କନିଅର ଗଛକୁ ଧନ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଘରେ ଏହି ଶୁଭ ଗଛ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଦିଗରେ ଲଗାଯାଏ, ଧନ ଏବଂ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧତା ସର୍ବଦା ସେଠାରେ ରହିଥାଏ। ଏହି ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।
ଧଳା ଏବଂ ହଳଦିଆ କନିଅରର ମହତ୍ତ୍ୱ:
ଧଳା କନିଅରକୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଦେବୀଙ୍କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଉପସ୍ଥିତି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ହଳଦିଆ କନିଅର ଫୁଲ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ; ଏହାକୁ ଘରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନ ହୁଏ।
ବାସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ କାନିଅର ଗଛ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଶୋଷଣ କରେ। ଏହାକୁ ସଠିକ ଦିଗରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରହେ।
କନିଅର ଗଛ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଏହି କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:
ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ, ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ (ଭୟବ୍ୟ କୋଣ) କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କନିଅର ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ (ଇଶାନ କୋଣ) କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଏହି ଗଛ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ।
ଯେହେତୁ କନିଅର ଗଛ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଏହାକୁ ଘର ଭିତରେ ନ ଲଗାଇ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା ବଗିଚାରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଧଳା ଏବଂ ହଳଦିଆ କନିଅର ଗଛ ଘର ପାଇଁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।