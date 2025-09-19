ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିବେ ଏହି ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଥିଲେ 156 ରନର ଇନିଂସ
ଏହି ଖେଳାଳି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଖେଳୁଛି। ଆଉ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସରିବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଭାବରେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ।
ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରୁ ବାହାରେ ଥିବା ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ୍ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ପାଦିକ୍କାଲ ୧୫୬ ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଲେ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ- A ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏକାନା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛି।
ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ୫୩୨ ରନରେ ସେମାନଙ୍କର ଇନିଂସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଭାରତୀୟ-A ଦଳ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ ଏବଂ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲଙ୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶତକ ଦେଖିଲା।
ପାଡିକ୍କଲ ୨୮୭ ବଲରୁ ୧୫୬ ରନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ୧୪ଟି ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ଥିଲା। ପାଡିକ୍କଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପଥ ମଜବୁତ କରିଛନ୍ତି। ପାଡିକ୍କଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ୩୦ ହାରରେ ତିନୋଟି ଇନିଂସରେ ୯୦ ରନ କରିଛନ୍ତି।
ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଲେ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଏ ଦଳ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲଙ୍କ ୧୩୫ ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଦେଖିଥିଲା।
ରିଷଭ ପନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ନହେବା ପରିସ୍ଥିତିରେ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଆଗାମୀ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଜୁରେଲଙ୍କ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ ସାମିଲ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଜୁରେଲଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟକିପର ଭାବରେ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଓଭାଲରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସିରିଜର ଅନ୍ତିମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୬ ରନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା।