Post Office: ପୋଷ୍ଟାଲର ଏହି ଧମାକେଦାର ଯୋଜନା, କେବଳ ସୁଧ ଟଙ୍କାରୁ ଆପଣ ହୋଇଯିବେ ଲକ୍ଷପତି!
ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ର ଜାତୀୟ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (NSC) ଯୋଜନା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ, ବିପଦମୁକ୍ତ ନିବେଶ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ର ଜାତୀୟ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (NSC) ଯୋଜନା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ।
ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଯୁକ୍ତ। ବଜାରର ଉତ୍ଥାନ-ପତନକୁ ଏଡାଇବା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଆଦର୍ଶ।
ଏହି ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାର ୭.୭% ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ୫ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରାୟ ୧୪.୪୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବେ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ କେବଳ ସୁଧରୁ ପ୍ରାୟ ୪.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଏହା ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧର ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ।
NSC ର ପରିପକ୍ୱତା ଅବଧି ୫ ବର୍ଷ। ଆପଣ କେବଳ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ନିବେଶ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ କୌଣସି ସର୍ବାଧିକ ନିବେଶ ସୀମା ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଜମା କରିପାରିବେ।
NSCରେ ନିବେଶ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକସ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଆୟକର ଆଇନର ଧାରା ୮୦C ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଣ ବାର୍ଷିକ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକସ ରିହାତି ଦାବି କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅର୍ଜିତ ସୁଧକୁ ପୁନଃନିବେଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହା ଟିକସ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ କେବଳ ଭାରତୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଲାଯାଇପାରିବ, NRI କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କିମ୍ବା ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭାବରେ ଖୋଲିପାରିବେ।
୧୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ପିଲା ନିଜ ନାମରେ NSC ଉଠାଇପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ।